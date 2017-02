Kvinnens gripende avskjed: Her er historien bak den triste videoen

(Dagbladet): Skuldrene ristet, og kvinnens hender og panne hvilte mot den brune kisten. Den amerikanske kvinnen tok sitt aller siste farvel med sin mann, som døde i tjeneste.

Den gripende avskjeden ble filmet av en passasjerene på flyet, Lisa Williams. «Det var en ære å fly hjem med denne patrioten. Gud velsigne hans kone og familie. Det var ikke et eneste tørt øye rundt meg», skrev Williams da hun postet videoen på .

Videoen som viser den rørende avskjeden har nå blitt sett over 9 millioner ganger, og blitt delt av mer enn 150 000 mennesker.

Se den gripende avskjeden i videoen øverst i saken.

- En spesiell passasjer skal forlate flyet først

Lisa Williams og kjæresten landet på Raleigh-Durham flyplass i Nord-Carolina, USA, da hun og resten av passasjerene ble bedt om å vente om bord på flyet.

En «spesiell passasjer» skulle få forlate flyet først, skriver den lokale nyhetsbyrået WNCT, som først omtalte saken.

- Det var hjerteskjærende, jeg har aldri sett noe lignende før, forteller Lisa Williams til den lokale nyhetsstasjonen.

- Det var en kvinne som stod bak meg som sa: «åh, enda en engel vender hjem».

«Engelen» som vendte hjem igjen var Chief Warrant Officer Shawn Thomas. Han mistet livet i en bilulykke da han tjenestegjorde i Nigeria, og etterlot seg fire barn og kone.

Ville vise virkeligheten til barna

Williams forteller nyhetsstasjonen at hun startet å filme for å vise den gripende avskjeden til barna sine.

- Det er så mange mennesker der ute som brenner det amerikanske flagget. Men for denne mannen, betyr det noe. Og for kona hans, betyr det noe, sier Williams.

I ettertid har Williams som filmet hendelsen vært i kontakt med kvinnen som tar den gripende avskjeden, TJ Thomas.

- Hun takket meg for videoen og ønsket at den skulle deles. Hun ønsket at folk skulle forstå hva som skjer ute i verden hver dag, forteller Williams til WNCT.