Kvitfjell-prisene har økt 71 prosent på to år

(Finansavisen): En fritidsbolig i Ringebu, hvor Kvitfjell ligger, koster i gjennomsnitt 2,35 millioner kroner, viser prisstatistikken fra Eiendom Norge som kom tidligere denne uken. Ifølge Finansavisen er det 71 prosent mer enn for to sesonger siden, da prisen var snaut 1,40 millioner kroner.

Til sammenligning er prisen 2,99 millioner i Øyer kommune, hvor Hafjell ligger.

Solid vekst

Det merker hyttebyggeren Leve Hytter, som har kanonvekst på topp- og bunnlinjen. Tar man med driftsselskapet Leve Montasje vil omsetningen øke fra 68 millioner kroner i 2015 til anslått 195 millioner dette året. I 2015 satt eierne igjen med drøyt seks millioner kroner før skatt, som gir en resultatmargin på over ni prosent.

- Det har vært helt enorm vekst for oss. Vi viste frem hyttemodellen Vy på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta nord for Oslo for 2,5 år siden, og siden har vi solgt over 200 av dem, forteller Arve Noreng, deleier og daglig leder i hytteutbyggingsselskapet Leve Hytter, til Finansavisen.

63 prosent av omsetningen kommer fra Oppland, hvor Hafjell og Kvitfjell ligger, 16 prosent i Buskerud, 15 i Telemark og seks prosent i Hedmark.

Økt optimisme

Markedet for fritidsboliger lå lenge stille etter knekken som kom i kjølvannet av finanskrisen, men nå er det god fart igjen, skriver Finansavisen. Noreng føler ingen uro for at det skal gå skeis igjen.

- Når det nå har vært kjempestigning i verdiutviklingen på boliger i og rundt Oslo er det mange som sitter på store verdier, og da utnytter de muligheten til å bygge en hytte ved å få et topplån på eksisterende boligfinansiering. Så lenge folk har jobb og fremtidsutsiktene er gode, er vi derfor optimister, sier Noreng til Finansavisen.

