- Kyniske bakmenn fyller gummibåtene med enda flere folk enn før. Du blir trist av å se dette

Den norske redningsbåten «Siem Pilot» er nå lastet med 900 mennesker og en død person. De reddet sjøl 133 mennesker fra en gummibåt som holdt på å synke, og fikk overført hundretalls av personer fra et italiensk marinefartøy og et sivilt lasteskip.

- Midt om natta reddet vi 133 mennesker fra en gummibåt som var i ferd med å synke, og klarte heldigvis å få alle ombord i egne fartøy før båten ble så dårlig at den sank, forteller Kjell Jan Kverme, styrkesjef på den norske båten.

Fra ille til enda verre

Det nye i den kyniske menneskesmuglingen mellom Libya og Italia, er at smuglerne plasserer enda flere mennesker i gummibåter. Båtene er i enda dårligere tilstand enn tidligere, og er fylt med enda mindre drivstoff enn før.

- I 2014 var gjennomsnittet mennesker i de 10-12 meter lange gummibåtene 90 mennesker. Nå er det vanlig med 160 personer. Før hadde gummibåtene tykkere gummi - og hadde flere luftkamre. Nå har de kun ett luftkammer, og med mye tynnere gummi. Smuglerne i Libya importere disse fra Kina, forteller Izabella Cooper i Frontex til Dagbladet.

- Både vi og det forrige teamet opplevde akkurat det Cooper sier. Du blir bare trist når du ser hvordan kyniske bakmenn utnytter mennesker i vanskelig situasjon, sier Kverme.

Over 20 land

Akkurat nå er «Siem Pilot» lastet med 900 personer, og en død. Migrantene og flyktningene er fra over 20 ulike land, men halvparten er fra afrikanske land. I tillegg er rundt 35 prosent fra nord-afrikanske land som Libya, Egypt, Algerie og Marokko - og rundt 15 prosent fra asiatiske land, hvorav flest fra Bangladesh.

- Den døde personen blir nå undersøkt. Personen var død ved ankomst «Siem Pilot», og vi vet ikke hvor den kommer fra. Vi jobber med å nøste opp det nå, sier Kverme.

Passasjerene er sultne, slitne og bærer ifølge Kverme preg av å ha vært ute på havet i mer enn tre døgn.

- Endel av dem får medisinsk behandling og vi følger godt med. Folkene er ved godt mot og er glade for at de er blitt reddet, sier Kverme.

Kamp mot klokka

Det er første gang at innsatslederen ved Oslo politidistrikt, Kjell Jan Kverme, er styrkeleder på den norske båten.

Fakta Hittil i 2017 har «Siem Pilot» tatt om bord 2535 migranter.

Siden juni 2015 har båten reddet tilsammen 31362 migranter.

Det er per nå levert info om 180 mulige menneskesmuglere. I tillegg kommer vitner.





«Peter Henry von Koss»:

Siden juli 2015 har båten hentet opp 4304 personer fra vannet.

1924 personer er reddet ved at båtene deres har blitt tauet til land, 18611 personer har blitt observert visuelt til land og 4096 personer har blitt observert til land ved hjelp av radar eller FLIR. Så langt i 2017 er ingen tatt om bord

- Redningsaksjonen av den overfylte gummibåten var en kamp mot klokka, men det gikk heldigvis bra denne gangen, på grunn at et veldig dyktig mannskap som klarer å holde hodet kaldt. Alle jobbet veldig bra sammen, sier Kverme.

Han og de andre på den norske båten har vært på tokt i snart to uker, og er dermed halvveis i fireukers-perioden.

- Det er vondt å se utslitte barn, gravide, og folk med medisinske problemer og skader, som har blitt sendt til havs i en båt som aldri ville klart å nå Europa. Dette gjør noe med oss, men vi prøver å snu det til noe positivt: Vi har reddet disse menneskene, og gjør vårt for å behandle dem best mulig så lenge de er her på båten, sier Kverme.

Leter etter bakmenn

I tillegg til å redde mennesker i nød, skal også mannskapet på «Siem Pilot» vokte grensa inn til EU og forsøke å skaffe til veie opplysninger som gjør at menneskesmuglere og bakmenn blir tatt.

- Vi har noen under oppsikt, men ikke anholdt noen. Men det er viktig for oss å hente inn mulig informasjon som gjør at bakmennene skal bli tatt, forteller Kverme.

I morgen tidlig antas «Siem Pilot», mannskapet og de 900 migrantene og flyktningene å ankomme den italienske øya Sardinia.

Dobbelt så mange

Flere har tatt den livsfarlige turen over Middelhavet fra Libya til Italia enn tidligere: Antallet migranter som har ankommet Italias kyst har mer enn doblet seg i forhold til for ett år siden, melder Frontex. I februar nådde nær 9000 mennesker Italia, mens 13440 personer har tatt turen i 2017.

- Dette er en veldig bekymringsfull trend, men det er for tidlig å si om 2017 vil bli et nytt rekordår for Libya-Italia-ruta, slik fjoråret var det. At så mange har reist nå, kan rett og slett skyldes at værforholdene har vært gunstige, sier Izabella Cooper, talsperson i Frontex.

Også på «Siem Pilot» har mannskapet hatt travlere dager enn for ett år siden.

- Ja, det er jo flere som er blitt sendt ut i forhold til i fjor, bekrefter Kverme.

Flest fra Bangladesh

Hittil i år er det ifølge Frontex flest mennesker fra afrikanske Guinea og Bangladesh i Asia som har ankommet Italia. De fleste afrikanerne forteller at de har reist landeveien til Libya, skal de fleste bangladesherne ha kommet til Libya med fly.

