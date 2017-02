Læreren møter hver enkelt elev på en spesiell måte. Nå har snart 100 millioner latt seg imponere

(Dagbladet): Femteklassingene ved Ashley Park PreK-8 i Nord-Carolina i USA, starter hver morgen på energisk vis, takket være en engasjert lærer.

Barry White Jr. er kontaktlæreren som sammen med elevene sine har laget personlige håndhilsener til hver og én.

- Jeg startet med dette for å bygge nærere relasjoner til elevene mine. Hver «handshake» er basert på personlighetene til elevene, forklarer White til Dagbladet.

Se videoen øverst i saken.

Elvene lyser opp

Håndhilsingen skjer ikke en gang i blant, den finner sted hver eneste morgen, på utsiden av klasserommet til femteklassingene.

- Ja, vi gjør det hver dag. Jeg gjør det for å bygge tillit, energi og for å gjøre elevene motiverte til å starte dagen.

Det ser ut til å fungere for både elevene og White:

- Jeg har funnet ut at uansett hva som måtte foregå hjemme, eller som har skjedd på vei til skolen eller i et klasserom, når det er tid for å gjøre håndhilsingen lyser elevene, sier White til Dagbladet.

White forklarer videre at han merker at elevene setter pris på innsatsen fra læreren også:

- Jeg merker at de setter pris på det faktum at jeg tar meg tid til å lære meg håndhilsingen sammen med hver og én av dem, det betyr mye for dem, sier White til Dagbladet.

Internasjonal oppmerksomhet

Etter at videoen av White ble delt på sosiale medier har telefonen ringt uten stans.

- Jeg synes det er fantastisk at dette har fått så mye oppmerksomhet. For meg er det to ting som betyr noe: all inspirasjonen videoen har ført til hos andre lærere, men også hvor mye dette betyr for elevene mine, sier White.

Da Good Morning America delte videoen av Barry White eksploderte det.

I skrivende stund har videoen blitt sett over 88 millioner ganger. White setter pris på oppmerksomheten og inspirasjonen, men understreker at mest av alt er han glad på elevenes vegne:

- Studentene har nå et minne de vil kunne snakke om i årevis. De elsker å gjøre «handshakes» med meg, og de er glade og gira når de dukker opp hver morgen. De har også fortalt at de har gjort foreldrene stolte etter å ha blitt vist på TV, sier White.