Lagmannsretten vil behandle Valen-dommen på nytt

(Dagbladet): Borgarting lagmannsrett har besluttet at det blir en ny behandling av Kristian Valens dom fra september i fjor.

Valen var tiltalt for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.

Han ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel, samt å betale saksomkostninger på 15 000 kroner. Aktor la ned påstand om 24 dagers fengsel.

Valen anket dommen fra tingretten i september i fjor. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært lovanvendelsen for det første av to tiltalepunkter, samt straffeutmålingen og saksomkostningsavgjørelsen, skriver NTB.

- Han er sterkt uenig i at han har framsatt trusler, og det er uforståelig at noen skal puttes i spjeldet for å legge ut bilder på Facebook, sa Valens forsvarer, John Kristian Elden til NTB da dommen forelå i fjor.

Da den kjente komikeren og artisten møtte i Oslo tingerett 26. september i fjor, erkjente han ikke straffeskyld for noen av forholdene han var tiltalt for.

Han forklarte i retten at han ikke mente å true noen.

- Jeg skrev ikke Facebook-meldinga for å skremme eller true noen. Jeg var fortvilet. Politi og ambulansepersonell tok med seg kjæresten min mot sin vilje. Hun ville ikke dra uten meg, men jeg fikk ikke lov til å være med, fortalte Valen om Facebook-reaksjonen.

Det er foreløpig ikke avklart når ankeforhandlingen vil finne skje.