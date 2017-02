Laksekonge frykter kronen, lus og Trump

(Finansavisen): Laksekongen Gustav Witzøe investerer gjerne i andre selskaper, men da skal det helst være innen sjømat, skriver Finansavisen.

- Vi har alltid trodd på sjømatsektoren. Det vil være økende etterspørsel etter mat, og helseaspektet får stadig økt fokus, sier adm. direktør i investeringsselskapet Kverva, Helge Moen, til avisen.

Kverva eies med over 90 prosent av far og sønn Gustav og Gustav Magnar Witzøe, og oppstod etter at førstnevnte solgte drøye 40 prosent av SalMar i 2006.

Alt i én kurv

Investeringsselskapet har ifølge Finansavisen i dag ni ansatte. I stallen finnes blant andre tidligere Orkla-sjef Bjørn Wiggen og Georg Liasjø, som Kapital tidligere har kåret til landets fremste sjømatanalytiker.

Moen har ifølge avisen stor tro på å legge alle eggene i én kurv.

- I bunnen ligger troen vi har på bransjen. Det er en kompleks sektor som både inneholder biologisk risiko og forhold som kvoter, rammebetingelser og handelspolitikk. Men holder vi oss innenfor én sektor, kan det gi oss et fortrinn over tid. Men vi er innenfor en bred del av sektoren, sier Moen til avisen.

Mørke skyer

Kverva-sjefen mener ifølge avisen det ligger i kortene at det fortsatt er spennende oppkjøpsmuligheter innenfor de sektorene investeringsselskapet har valgt å fokusere på. Og selskapet vet hva de kikker etter.

- Det begynner med at bedriften må være innenfor sjømatsektoren. Vi er opptatt av bedrifter med god ledelse, riktig posisjon, og at de har utviklingspotensial, forteller Moen, som ikke ser så altfor mange mørke skyer for norsk sjømatbransje.

- Det ser for så vidt ganske lyst ut, men enkelte faktorer er vi ikke i stand til å kontrollere. Nummer én er valuta. Bransjen er ekstremt eksportrettet, så en sterkere krone blir fort krevende å hente inn fra kunden.

- Nummer to er handelshindringer. Med Donald Trump er en ny risikofaktor kommet inn på banen. Det er tredje er de biologiske utfordringene i laks. Lusa er tilpasningsdyktig. Vi må antagelig bruke flere metoder i bekjempelsen, og dette har en pris, sier han til Finansavisen.

Flere nyheter:

To sjefer deler 176 millioner kroner

Tror på ny kollaps i oljeprisen i år

Myrseth: Trumps skattebomve kan bety "god natt" for norske selskaper