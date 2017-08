Landene er i full diplomatisk krise. Den ene lederen er på barisfiske i Sibir, den andre på golfferie

(Dagbladet): I går ble det sluppet nye bilder av Russlands president Vladimir Putin (64). Vi er blitt vant til å se ham i machopositur, og feriebilder av Putin i bar overkropp er nærmest blitt en årlig tradisjon.

Han er heller ikke noe dårligere i år.

Selv om han nå står midt i en bitter konflikt med stormakten USA, har han likevel tatt seg tid til en liten innenlandsferie.

«Presidentens fysiske form»

Denne gangen har turen gått til verdens største og dypeste ferkvannsinnsjø, Bajkalsjøen i Tuva-regionen i Sibir. Putin tok en todagersferie mellom tirsdag og torsdag og i dag ble feriebildene distribuert via Putins eget PR-apparat.

- Putin fisket i en foss nær en innsjø, forsøkte seg på undervannsfiske, solte seg, raftet i elvene, kjørte båt, gikk på gåtur og kjøre firehjuling i fjellene, sier Kreml-talsmann Dimitrij Peskov til AFP.

Ifølge AFP ble bildene også kringkastet på russisk statlig TV, der «presidentens fysiske form» ble understreket overfor seerne.

Og det er slettes ikke noe nytt. Gjennom 17 år ved makta, siden Putin ble president i 2000, har han stilt opp på et kreativ utvalg av publisitetsstunt.

- Putin må være i god form. Det er et budskap han både sender til velgere og det internasjonale samfunn. Han skal vise at han fortsetter sin karriere, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til Dagbladet.

Han er ikke overrasket over at bildene kommer og kaller der nærmest et ritual.

- Selv om han er på ferie, er denne mannen godt orientert på det som skjer i verden. Det er en måte å vise at han har kontroll. Selv om det er mye spenning, kan han ta seg ferie.

- Nesten homoerotisk

Hans forgjenger Boris Jeltsin var kjent for sitt alkoholforbruk.

- Helt siden Putin kom til makta i 2000, har han lagt seg på linja som bygger på at han er i god fysisk form. Folk husket hvordan hans forgjenger Jeltsin var. Putin begynner å bli gammel, men han er fortsatt i veldig god fysisk form, sier Godzimirski.

Bildene fra denne sommerens ferietur viser presidenten i en campingstol ved siden av forsvarsminister Sergej Sjojgu, de viser han også dykkende under vann og poserende med fanget fisk. Det er slettes ikke mange statsledere som stiller opp i bar overkropp på campingsoler eller i fullt dykkerutstyr.

- Det har vært hans måte å bygge image på helt siden da. Det var en helt ny måte å framstille en russisk president på, men nå er det gått over 15 år og vi er blitt vant til det. Propagandaeffekten er kanskje ikke like stor lenger.

- Han er 64 år gammel, de fleste russiske menn lever ikke særlig lenger. Samtidig er dette nesten homoerotisk, og man kan gjøre narr av det. Han er alt mulig-mannen som fikser alt, sier forskeren om propagandaen.

Bitter handelskonflikt

Onsdag signerte USAs president Trump motvillig Senatets nye sanksjonspakke som rammer Nord-Korea, Iran og spesielt Russland knallhardt. Pakka kunne i utgangspunktet ikke blokkeres av et eventuelt president-veto, men Trumps underskrift betyr at sanksjonene nå er skrevet inn i lov.

- Det er et lite nederlag for Russland. Da Trump vant presidentvalget, var det store forventinger til et gjennombrudd i forholdet mellom USA og Russland. Det har ikke skjedd, sier Godzmirski.

Samtidig peker han på at Russland er blitt vant til sanksjoner etter annekteringen av Krim i 2014.

- Sanksjonene kan ramme russisk økonomi, samtidig har de levd med det siden 2014. Flere mener det byr på en del muligheter for økonomien, og at man kan erstatte importvarer med ting man produserer på hjemmebane. Det kan også være med på å nøre opp om det antivestlige. Reaksjonen blant mange er: «Vi har ikke gjort noe, men blir straffet.», sier NUPI-forskeren.

- Rekordlavt og veldig farlig

I stedet for en åpen konflikt med Kongressen, har Trump og USA havnet i en åpen handelskrig med Russland.

De opprinnelige sanksjonene har allerede ført til diplomatisk krise mellom de to stormaktene. Russland svarte på pakka med å kaste ut 755 amerikanske diplomater.

Det var det Putin selv som annonserte på russisk TV. Men da Russlands presidenten var på den omtalte Sibir-turen besluttet Trump, under press fra kongressen, å skrive under på sanksjonene.

Derfor kastet Russlands statsminister Dmitrij Medvedev seg over tastaturet, og skrev følgende på Facebook:

- Det er dødsstøtet for håpet om å forbedre vårt forhold til den nye amerikanske administrasjonen, skrev Medvedev torsdag.

Torsdag kommenterte Trump selv forholdet til Russland i en Twitter-melding:

- Vårt forhold til Russland er på et rekordlavt og veldig farlig nivå. Dere kan takke Kongressen - de samme folka som ikke engang kan gi oss helsereform, skrev Trump på Twitter.

Trump på golfferie

Den siste utviklingen skjedde altså mens Putin var på feire. Han er nå tilbake i hovedstaden, men samtidig har USAs president dratt på ferie.

Natt til i dag satt Donald Trump (71) snuta mot New Jersey. Han reiste blant annet med dattera Ivanka (35), svigersønnen Jared Kushner (36), den nye stabssjefen John Kelly (67) og barnebarna Arabella (6) og Joseph (3).

Trump skal nå oppholde seg 17 dager på sin egne private golfresort, Bedminster. Det samtidig som det foregår renovering av Det hvite hus, der blant annet ventilasjonsanlegget skal byttes ut.

Det hvite hus har omtalt Trumps golfferie som en arbeidsferie, og både forholdet til Russland, kongressen og folket vil nok stå høyt på Trumps agenda. Trump fikk også en rekke senatorer fra sitt eget parti mot seg da de stemte mot Trumps helsereform.

På popularitetsfronten går det også nedover for presidenten. I en ny måling fra Quinnipac University er et flertall av velgere på 53 prosent nå pessimistiske til Trumps presidentskap. Selv én av seks republikanere er pessmistiske til Trump, viser målingen, ifølge CNN. 57,4 prosent er også misfornøyd med Trumps jobb som president - et historisk høyt tall for presidenten, viser Fivethirtyeights sammenstilling av meningsmålinger.