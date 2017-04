Lastebileiere skal sikre seg mot at kjøretøyet deres blir brukt som terrorvåpen

(Dagbladet): - Den svenske transportnæringen og svenske sjåfører er i sjokk. De føler et sterkt ubehag med det som har skjedd og at deres arbeidsverktøy er brukt som våpen. De vil ikke at mennesker skal bli redde når de ser en lastebil, sier kommunikasjonssjef Erika Svanström i bransjeorganisasjonen Sveriges åkeriföretag til Dagbladet.

Fredag ble fire personer drept da en lastebil dundret gjennom folkemengden i Stockholm sentrum. Rakhmat Raimovich Akilov (39) er siktet for terror og fremstilles for varetektsfengsel i dag.

Det er ikke første gang den siste tida lastebiler eller andre kjøretøy brukes som terrorvåpen. På under et år har det vært fire tilfeller i fire byer - Nice, Berlin, London og Stockholm. Til sammen 105 mennesker er drept.

Terrormøte

Nå ønsker det svenske transportmiljøet å sikre seg så godt de kan mot at deres viktigste arbeidsverktøy blir brukt som våpen i framtida.

- All teknologi og ny teknologi rundt sikkerhet må beskytte både sjåføren og allmenheten. Det kan være løsninger som fysiske hindringer i gågater, sensorer i lastebilvinduet som bremser automatisk dersom kjøretøyet kommer for nære en person. Det kan være en mulighet å bryte strømmen på kjøretøyet med en enkel innretning fra utsiden av kjøretøyet. Førerens sikkerhet må være like viktig som alle andres. De må også kjenne seg trygge, sier Svanström.

Mulige tiltak blir tema når bransjeorganisasjonen og lastebilgigantene Volvo og Scania møter svenske myndigheter til et møte som er planlagt i morgen.

- Regjeringen har invitert til samtaler om det som har skjedd. Vi ønsker å medvirke i disse samtalene. Vi kommer til å bidra i alle sammenhenger vi kan, sier kommunikasjonssjef, som forteller at de deltok på en konferanse om lastebiler med farlig gods samme dag som terroren skjedde.

- Politiet deltok og sa at det var ikke spørsmål om, men når et angrep ville skje. Samme dag skjedde den forferdelige hendelsen i Sverige, sier hun.

Kritiske

Hun mener det skjer et omfattende arbeid med transportsikkerhet i Sverige i dag.

- Dessverre kan det skje skumle saker. Det er terroren som er problemet, ikke lastebilene, sier Svanström.

Det samme sier Norges lastebileier-forbund (NLF) i Norge. De har blitt forelagt mulige tiltak, blant annet at lastebiler låses automatisk når sjåføren forlater kjøretøyet. Dette for at lastebilen skal bli vanskeligere å kapre. NLF er kritiske.

- Med det kan sjåføren bli et terrormål. Vi anser ikke terror som et lastebilproblem og mener det ikke er så mye som kan gjøres, men sunn fornuft som å ikke la kjøretøyet stå på tomgang er medlemmene våre bevisste på for eksempel, sier kommunikasjonssjef Stein Inge Stølen til Dagbladet.