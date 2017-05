- Le Pen blir mer kaos

PARIS (Dagbladet): Franskmenn kan demonstrere, og 1. mai er den store dagen for arbeidere og deres fagforeninger. De skulle gå i tog for å bedre arbeidernes rettigheter, ved gå fra Place de la Republique, via Bastillen, for å ende opp på Nation-plassen.

Men rundt 150 svartkledde og maskerte anarkister kom seg først i toget, og da de nærmet seg Bastille, selve symbolet på franskmennenes frihetskamp, begynte de å slå løs på butikkvinduene. Da politiet nærmet seg, kastet de to molotovcoctakils mot politiet, og to politifolk tok umiddelbart fyr.

Kaos

- Det var det rene kaoset. De var kun ute etter bråk, og selv om de gikk like utenfor her, var det umulig å se ansiktene deres, sier kelneren Juan Costa ved den portugisiske restauranten Pedra Alta, ved Bastille-plassen.

Han var på jobb da gjengen med svartkledde frontet demonstrasjonstoget like utenfor restaurantens vinduer. De ropte og skrek og slo spesielt mot BMW-butikken noen meter unna. Politiet svarte med tåregass, som sivet inn i restauranten.

- Vi er jo vant med demonstrasjoner her på Bastille, men dette var annerledes. Vi låste dørene og gjestene trakk inn i lokalet siden det var vanskelig å puste her ved vinduene. Sammenstøtene gikk ganske fort over da politiet tok med seg mange av de svartkledde, sier Costa.

- Vi hater Le Pen og Macron

I 18-tida i går kveld, ved Bastille-plassen var kun åtte ivrige halvmaskerte anarkister tilbake. Gatene var vasket, demonstrantene gått videre til Nation-plassen. Gjengen ved Bastille-plassen drikker øl og danser etter musikken som dundrer ut fra deres trillende høyttaler.

- Vi hater etablissementet. Vi hater Le Pen, vi hater Le Pen og vi vil klage inn valgresultatet fra første valgomgang, sier den ene av dem, Haydriyah.

Gjengen på åtte var seint ute i dag, og klarte ikke gå med vennene sine, som ifølge dem sjøl var blant dem som kom i voldsomme sammenstøt med politiet noen timer tidligere.

- Nå venter vi her til de kommer tilbake. Men vi gir oss ikke før makta er tilbake der den skal være: Hos folket, sier Haydriayh, som er en del av det de kaller Operation de crescendo contre le injustice.

- Fæl dag

Et par hundre meter fra Bastille-plassen står en rekke politifolk og venter. De er tunge til sinns: Fire av kollgene deres er skadd, hvorav en alvorlig.

- En fæl dag. De svartkledde var kun ute etter bråk, og nå er minst en av kollegene våre kritisk skadd, sier en politimann som ikke får lov til å bli navngitt.

Han har Putin som bakgrunnsbilde på mobilen, så da lurer Dagbladets utsendte på om han vil stemme på Marine Le Pen i andre runde, siden hun har gode bånd til Russland?

- Hehe, vi politimenn skal være nøytrale og jeg kan ikke si noe politisk, sier politimannen som er fra den nordlige byen Lille, der nettopp Le Pen står sterkest.

«Dette er den typen kaos… som jeg ikke lenger vil se i gatene våre», skrev Le Pen sjøl på Twitter i går.

Hun ligger 20 prosent bak (60-40) den andre presidentkandidaten, Emmanuel Macron, ifølge siste meningsmålinger, men er den som har lov og orden høyest på agendaen. I går gikk hun knallhardt ut mot Macron, som han sa at vil «kjøre landet konkurs».

Le Pen = rasist

Men det var ikke Le Pen-supportere som var i flertall på plassene Republikk, Bastille og Nation i går. I stedet hadde folk ballonger, klistremerker og plakater for Emmanuel Macron, Che Guevara, EU og «Nei til Le Pen som president».

En av dem var 11-årige Limpens fra Lille. Hun holdt stolt en håndlaget, brun papp-plakat med «Le Pen, president. Nei». Og tegnet et lite djevelhode. Hvorfor? Lurer Dagbladet.

- Hun er rasist, sier jenta. Begynner å gråte.

Mammaen kommer til og trøster. Forteller at det er så mange i byen deres som tror på Le Pen og hennes ideer, og at datteren synes det er veldig trist.

- Det er mange med ikke-fransk bakgrunn blant vennene hennes. De opplever stadig rasisme, sier mora. Fortsetter:

- Det ble litt bråk i dag. Men tenk deg om Le Pen blir president. Da blir ikke Frankrike et bra sted å være. Det er derfor vi er her. For å mobilisere. Vi kan ikke ha en rasist som president, sier hun.

Dattera på elleve har sluttet å gråte.

- Alle sier det blir kaos om Le Pen vinner. Så jeg håper vi unngår det, sier hun og hever sin hjemmelagde anti-Le Pen-plakat.

Etterforsker for fullt

I en pressemelding skriver politiet i Paris at de fordømmer dagens voldshandlinger, og skriver følgende i en pressemelding:

Rundt 150 maskerte personer har begått en rekke voldshandlinger flere steder i Paris. Ved flere anledninger kastet de molotov-cocktail mot politi, men de stod også bak hærverk mot bygninger og kjøretøy. Seks personer, hvorav fire politimann er skadd. En av politimennene er alvorlig skadd, med brannskader i ansikt og en hånd.

- Vi fordømmer dette, og vil etterforske saken og gå gjennom videomateriale som er tatt i løpet av dagen. De ansvarlige vil bli straffet, ifølge Michel Delpuech, prefekt i Paris-politiet.