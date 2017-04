Lederen i Representantenes hus til frokost hos Erna

Både økonomi og sikkerhet står på programmet når statsminister Erna Solberg (H) tirsdag møter politikere fra den amerikanske Kongressen.

Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Tirsdag kommer Ryan og følget til Norge, der Solberg tar imot sine amerikanske gjester til frokostmøte i statsministerboligen.

- Målet er å styrke båndene til våre NATO-partnere, sier Ryan i en pressemelding.

Foruten Norge står Storbritannia, Polen og Estland på reiseruta.

Delegasjonen vil møte både makthavere, politikere og militære ledere for å se nærmere på de sikkerhetsutfordringene Europa står overfor, og mulighetene for et større økonomisk samarbeid.

Blant medlemmene i delegasjonen er leder for forsvarskomiteen i Representantenes hus, Mac Thornberry, leder for finanskomiteen Jeb Hensarling og representantene Martha Roby, Don Bacon og Brian Mast, samt Ron Kind og Gregory Meeks fra Demokratene.

