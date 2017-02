Legen sa først gallestein, så fikk tenåringen nytt hjerte på neste sykehus

(Dagbladet): En tenåringsgutt oppsøkte legevakta i Örnsköldsvik med vondt i magen.

Noen dager seinere hadde leger ved sykehuset helt nordøst i Sverige transplantert nytt hjerte inn i guttens kropp.

Nå er Örnsköldsvik sjukhus anmeldt av de regionale myndighetene - landstinget i Västernorrland - til den svenske versjonen av Helsetilsynet for flere grove brudd på behandlingsrutiner.

Flere svenske medier omtaler det alvorlige inngrepet som nå landstinget har oversendt til den sentrale myndighetene IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Opplysningen i saken er basert på landstingets anmeldelse av sykehuset, og det er flere momenter som ikke er kjent, blant annet om når det skjedde.

Men ifølge lokalavisa Örnsköldsvik Allehande har gutten det bra, tross alle feilgrepene som landstinget mener er begått.

Gutten dro først på legevakta i byen med det han selv trodde kunne være magekatar. Han fikk beskjed om å komme igjen dagen etter hvis problemene fortsatt.

Gallestein

Smertene ble verre i løpet av natta, og neste dag dro gutten til akuttavdelingen på sykehuset.

Der mistenkte legen at det var gallestein , og gutten ble lagt inn på barneavdelingen. Vakthavende barnelege registrerte høy og ujevn hjerterytme, og konkluderte etterhvert med hjertesvikt.

Etter ytterligere et døgn på barneavdelingen i Örnsköldsvik blir tenåringen overført til en avdeling for hjertetransplantasjon på et annet sykehus.

Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen: sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse.