Legen snakker ut om bildet som gikk verden rundt: - Først omstiller man seg og jobber. Reaksjonen kommer etterpå

(Dagbladet): Fire personer mistet livet i terrorangrepet i Stockholm fredag, da en lastebil braste inn i en folkemengde i Drottninggatan.

Ikonisk bilde

I kaoset som fulgte er det spesielt ett bilde som har gjort inntrykk og blitt spredd rundt hele verden. Bildet av den 53 år gamle legen Joakim Nordahl.

Han jobber i mottaket på Cityakuten, like ved åstedet, og var i ferd med å gjøre seg klar for å dra hjem etter endt arbeidsdag da de fikk beskjed om at en lastebil hadde kjørt på mennesker, skriver Aftonbladet.

Ute på plassen ble de møtt av skadde og døde mennesker. Nordahl og hans sju kolleger delte seg opp og forsøkte å identifisere hva som var mest akutt.

- Når man havner i en sånn situasjon vet man aldri hva som venter. Det første man gjør er å forsøke å skaffe seg et overblikk, sier Nordahl til Expressen.

Det var liten tid til å tenke.

- Man føler nok ikke så mye, man omstiller seg og gjør en jobb først, sier Nordahl.

Privatpersoner hjalp til

Til plassen kom både leger i sivilt og folk fra andre klinikker i området.

- Også privatpersoner hjalp til, selv om de ikke hadde noen kobling til ofrene. Det var virkelig mitt inntrykk at folk stilte opp, sier Nordahl, som fremhever hvor viktig det er med mennesker som bistår gjennom å være tilstede.

- Selv om man ikke har fysiske skader er det mange som er sjokkerte på forskjellige måter, og derfor trenger noen hos seg, sier Nordahl.

Etter at de skadde hadde blitt kjørt bort i ambulanse søkte Nordahl og hans kolleger tilflukt i en butikk. I etterkant har han sett hvordan bildet har blitt spredt verden rundt, og det er også derfor han ville fortelle sin historie. For å få fram innsatsen som ble gjort.

- Etterpå kommer reaksjonen hos alle normale mennesker. Det er en forferdelig hendelse. Jeg kommer aldri til å forstå hvordan man kan gjøre noe sånn mot uskyldige mennesker, sier legen.

Fire mistet livet

Fire mennesker mistet livet i terrorangrepet i Stockholm på fredag.

Søndag ble navnet på den ene av de omkomne offentliggjort, 41 år gamle Chris Bevington fra Storbritannia.

Tidligere søndag ble det klart at to av de omkomne var svenske statsborgere, mens den fjerde omkomne er en kvinne i 30-årene fra Belgia, som var i Stockholm som turist.

Ti personer ligger fortsatt på sykehus, ifølge NTB.

Blant de sårede er en 83 år gammel rumensk kvinne som satt og tigget penger i Drottninggatan da angriperen ruste gjennom gågata i lastebilen han hadde kapret fra Spendrups.