Leger Uten Grenser: - Sannsynlig bruk av kjemiske våpen mot sykehus i Syria

(Dagbladet): Nord i Syria ligger det Leger Uten Grenser-støttede Latamneh-sykehuset, som i forrige uke ble truffet i et luftangrep.

To mennesker mistet livet, blant dem en av sykehusets ortopediske kirurger, doktor Darwish.

I dag sier Leger Uten Grenser at de har fått informasjon om at det ble brukt kjemiske våpen i forbindelse med dette angrepet.

- Basert på den informasjonen vi har mottatt, mener vi det er svært sannsynlig at det ble brukt kjemiske våpen i dette angrepet, men vi kan ikke bekrefte det, sier lege og president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand til Dagbladet.

Symptomer

Hun forteller at symptomene både ansatte og pasienter rapporterte om i etterkant av angrepet er med på å styrke mistanken om at kjemiske våpen ble brukt.

- Like etter angrepet ble det rapportert om at pasienter og ansatte led av alvorlige luftveisproblemer og «brennende» slimhinner, som er vanlige ved kjemiske angrep, sier Nordstrand.

Hun fortsetter:

- Vi ser det i krigen i Syria gang på gang at krigens spilleregler ikke respekteres, og at sivilbefolkningen blir påført store lidelser. Kjemiske angrep er blant disse, og det er fullstendig forkastelig.

Klorgass

Det siste bekreftede tilfellet av bruk av kjemiske våpen i Syria var i 2015, forteller Nordstrand.

I en FN-rapport ble det i fjor slått fast at både president Bashar al-Assads regime og Den islamske stat (IS) har brukt kjemiske våpen under krigen i Syria, ifølge Reuters.

Rapporten er resultat av et årelangt samarbeid mellom FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), og de finner det her bevist at begge partene brukte sennepsgass og klorgass i flere angrep.

- Vi har også etter dette sett rapporter om at denne typen angrep foregår, men informasjonen er ikke blitt bekreftet, sier Nordstrand.

Stengte sykehuset

Etter angrepet forrige uke ble tretten personer ved Latamneh sykehuset overført til behandling i andre fasiliteter. Sykehuset var så ute av drift i tre dager, men akuttmottaket er nå gjenåpnet.

Angrepet skjedde rundt klokka seks om ettermiddagen den 25. mars, ifølge Leger Uten Grenser - og bomben ble sluppet fra et helikopter og traff byggets inngangsparti.

Latamneh-sykehuset ligger noen få kilometer fra frontlinjen til de krigende partene. Sykehuset gir medisinsk hjelp til befolkningen på rundt 8000 personer. Før angrepet hadde sykehuset ett akuttrom og en avdeling for innleggelser. De ansatte utførte ortopedisk og generell kirurgi.

Siden krigen startet i Syria i 2011, har 4,8 millioner mennesker flyktet over til nabolandene. 13,5 millioner fremdeles er igjen inne i Syria. Av disse er 6,6 millioner på flukt i eget land, ifølge FN.

Forrige uke ble fredsforhandlingene for Syria gjenopptatt i Geneve.