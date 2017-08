Lei av dårlig vær? Da bør du skalke lukene

(Dagbladet): Kalenderen har nådd august, og om ikke altfor lenge kommer høsten. De fleste landsdelene har fått sin dose med sol i løpet av sommeren.

Temperaturen har imidlertid ikke vært noe å skryte av. Og nå kommer det til å øse ned over store deler av Sør-Norge.

- Mesteparten av det uværet som kom onsdag, ga seg utover kvelden, men det kommer inn et nytt lavtrykk ved Rogaland torsdag. Det brer seg nordover i løpet av dagen, sier meteorolog Ragnhild Nordhagen til Dagbladet.

Værsattelliten tok dette blidet av forholdene i #NordNorge og Norskehavet nå i ettermiddag. Nydelig sommervær på #Svalbard! pic.twitter.com/WptbTY09KR — Meteorologene (@Meteorologene) August 2, 2017

Opp til 40 millimeter

Torsdagens nedbørsmengder kan komme opp mot 40 millimeter lokalt i Agder-fylkene, Telemark og ovennevnte Rogaland.

Samtidig vil det også være utrygt for torden.

- Dette været kommer nok til å vare helt ut mot helga, og selv om sommerprognosene er usikre, vil det nok være lite stabilt sommervær også etter det, sier Nordhagen, og utroper Nord-Norge som værvinneren.

- Nordland og Troms har best vær til helga. Samtidig slipper også Trøndelag noe billigere unna enn de sørligste landsdelene.

Lav varmerekord

Trøndelag har også rekorden for høyeste maksimumstemperatur i juli.

Den ble registrert den 21. juli på Kotsøy i Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag, og var på 28,5 grader, ifølge Meteorologisk Institutts værrapport.

Sist det var så lav verdi på denne månedens høyeste temperatur, var i 1992.

- Snittemperaturene i Norge har vært ganske normale, men makstemperaturene har vært endel lavere enn normalt, oppsummerer meteorolog Nordhagen om sommerens vær.

Ser du skyklumpen over Storbritannia? Torsdag kommer den hit og gir en grå dag i #SørNorge, med mye regn i #Agder og #Telemark. pic.twitter.com/ldSqxB3NNp — Meteorologene (@Meteorologene) August 2, 2017

Regntung framtid på Østlandet

Værrapporten til meteorologene viser også at nedbøren i juli var 120 prosent over normalen på landsbasis. I Finnmark og Troms var den langt over normalen. Målestasjonene lengst nord kan rapportere om nedbør mellom 200 og 275 prosent over normalen.

Mens i på Østlandet har det vært langt tørrere i sommer. Flere stasjoner på Østlandet fikk under 50 prosent av den normalen nedbøren.

Det kan forandre seg den kommende tida.

- Det ser ut som at det bare skal fortsette, sier meteorolog Ragnhild Nordhagen om de kommende regnskurene.