Leieboer pågrepet etter eksplosjon i tysk bygård

Den 48 år gamle mannen ble selv sendt på sykehus med alvorlige skader etter eksplosjonen fredag morgen.

Rundt 100 redningsarbeidere leter etter en 36 år gammel savnet kvinne. Brannvesenet frykter at hun er fanget i ruinene av bygningen, etter at det ble klart at mobiltelefonen hennes er på stedet. Frykten for at enda mer av bygningen skal kollapse gjør letearbeidet vanskelig.

Eksplosjonen skjedde rundt klokken 8.45 etter at de fleste beboerne hadde forlatt gården i bydelen Hörde. I tillegg til den pågrepne mannen, ble to vitner behandlet for sjokk, og en av dem ble behandlet for lettere skader, opplyser brannvesenet.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke avklart, men lokale medier sier beboere forteller om problemer kvelden før i forbindelse med at en leieboer var i ferd med å bli kastet ut fra gården.