Lena (69) drept i Stockholm-terroren

(Dagbladet): Lena Wahlberg (69) fra Ljungskile i Uddevalla ble drept i fredagens terrorangrep i Stockholm.

Hennes familie har nå bedt om at hennes navn og bilde publiseres, skriver Bohusläningen og Expressen. Familien har ikke ønsket å gi noen kommentarer utover det.

Wahlberg var lokal leder for menneskerettsorganisasjonen Amnesty i Ljungskile, skriver Sveriges Radio.

De andre som ble drept i angrepet var briten Chris Bevington (41) belgiske Maïlys Dereymaeker (31) og en elleve år gammel jente.

Rakhmat Akilov (39) ekjente i dag å stå bak terrorangrepet fredag, og ble varetektsfengslet i Stockolms tingrett.

Ni personer er fortsatt innlagt på sykehus. For to av dem er tilstanden alvorlig.

Den belgiske småbarnsmora Maïlys Dereymaeker (31) seg i krysset mellom Drottninggatan og Olof Palmes gate da angrepet skjedde.

Hun hadde akkurat kommet til den svenske hovedstaden, og skulle møte gode venner.

I stedet endte hun som Akilovs første offer, skriver den svenske avisa Expressen.

Den drepte briten, Chris Bevington, hadde en sjefsstilling i streamingtjenesten Spotify, og var stasjonert i Stockholm med familien.

Familien er knust over tapet.

- Vi er alle knust over den tragiske døden til vår talentfulle, lidenskapelige og kjærlige sønn Chris, en fantastisk ektemann, sønn, far, bror og nær venn av mange, sier Bevingtons pappa John i en uttalelse referert av blant annet BBC og The Telegraph.

