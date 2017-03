Leonard ga mer enn 500 millioner til sine ansatte, ble verdenskjent og hyllet av Obama. Så ble det helt stille

(Dagbladet): Kalenderen viser 2008, finanskrisa er på høyden og «banksjefer» var i ferd med å bli etablert som et skjellsord på den andre siden av Atlanterhavet.

Midt i dette skilte Leonard Abess seg ut.

Han solgte sin City National Bank, og ga store summer til 471 av sine daværende og tidligere ansatte. Ifølge Bloomberg så mye som 60 millioner dollar. Noe som igjen tilsvarer mer enn 500 millioner norske kroner.

Hyllet

Dette gikk naturlig nok ikke ubemerket hen. Abess, som nå har blitt 68 år gammel, havnet i 2009 på magasinet Times liste over verdens 100 mest inflytelsesrike mennesker, og samme år ble han trukket fram i en tale av daværende preisdent Barack Obama til kongressen.

- Håp finnes på de minst sannsynlige steder, sa Obama til stående applaus fra salen.

Abess reiste seg, smilte og ga tommel opp til presidenten. Så forsvant han langt på vei fra offentlighetens søkelys.

Men selv om Abess ikke har gjort noe stort nummer av sin egen person de siste åtte årene, har han ikke vært uvirksom.

Investoren, som i dag er god for mer enn elleve milliarder, har unngått store overskrifter og intervjuer. Han har samtidig spredd investeringene sine over en rekke forskjellige virksomheter.

Da Bloomberg møter ham, er det på en liten flyplass utenfor Miami i Florida. Han leaser og driver en del av flyplassen som har blitt en yndet sted for store stjerner når de skal mellomlande og fylle drivstoff på privatflyene sine.

- Glemmer aldri

Han har også investert stort i gjeld, eier store deler av en av verdens to største pinballspill-produsenter, produserer en prisvinnende lønnesirup og leder et program som skal vise at lime igjen kan dyrkes i stor skala i Florida.

- Vi solgte ikke banken for å firedoble pengene, det var allerede mer enn nok. Vi gir fortsatt bort en hel del. Samtidig har vi hatt hel med investeringene vi har gjort, men vi tjener ikke penger med fullt fokus på regnskapet og bunnlinja, sier han.

City National Bank var heller ikke alltid en suksesshistorie. Den har vært preget av kontroverser, men Abess forteller at han alltid hadde fokus på å få ting på stell.

- Det er det jeg jobbet for i så mange år, og vi solgte da vi nådde toppen. Jeg kommer aldri til å glemme eller ta for gitt alle de fantastiske menneskene som bidro, sier han.