Leonardus (43) brakk lillefingeren og måtte kjøre 600 km til og fra sykehus. Og han er fortsatt ikke operert

(Dagbladet): At avstanden mellom byene i Finnmark er store, kan i hvert fall Leonardus Jacob De Jong skriver under på.

I et på Facebook skriver altaværingen om de siste to ukene fram og tilbake fra Alta, der han bor, og Hammerfest, der hans nærmeste sykehus ligger.

Å ha en brukket lillefinger skal ikke være lett.

I Facebook-innlegget, som er blitt delt over 80 ganger, henvender Leonardus seg til helse- og omsorgsminister Bent Høie om blant annet hvorfor det skal være nødvendig å måtte ta fem røntgenbilder, og kjøre 600 km for en lillefinger som fortsatt ikke er operert. Fra Alta til Hammerfest er det omtrent 150 km.

Fotball traff fingeren

Det var for to uker siden Leonardus Jacob De Jong fra Alta fikk en fotball på lillefingeren. Det som han trodde var en forstuing, viste seg å være et brudd.

- Det hele startet i Alta. I en litt uheldig episode klarte jeg å knekke lillefingeren. Enkelt og greit ble det fra fastlege til øyeblikkelig hjelp her i Alta. Røntgen ble tatt og ja, det ble bekreftet brudd i fingeren. Men for å fikse et brudd i lillefingeren måtte jeg kjøre 150 km til Hammerfest. Det er fordi der sitter spesialister som skal hjelpe meg. Så det er 300 km frem og tilbake kjære Bent!, skriver Leonardus Jacob De Jong.

Torsdag forrige uke kjørte han til sykehuset i Hammerfest. Og der ventet det nye runder med undersøkelser.

Da 43-åringen ankom sykehuset ble han henvist til røntgen på sykehuset, før han etterpå fikk en skinne som skulle støtte på fingeren, men skinnen støtte ikke godt nok, så han måtte ta en røntgen på nytt.

Ifølge Lommelegen har brudd i en finger flere alvorlighetsgrader. I noen tilfeller får man en skinne for å stabilisere beinet for å få mindre smerter. Mens i mer alvorlige tilfeller, som ved knusningsbrudd og brudd med mye feilstilling er operasjon ofte nødvendig.

Var klar for operasjon, men...

- Plutselig litt utpå dagen fikk jeg beskjed om at jeg var klar til å operere. Så da vasket de fingrene, men på kvelden kom sykepleieren og sa de skulle lage en ny skinne isteden. Etterpå fikk jeg igjen beskjed om at det var muligheter for en operasjon. Men denne ble også avlyst, så da var det bare å kjøre hjem til Alta og tilbakelegge nye 150 km, forteller en fortvilet Leonardus til Dagbladet.

Dagen etter ringte sykehuset for å fortelle at han var nødt til å gå med skinnen i to uker. Dette ville han ikke godta, så dermed kontaktet han fastlegen på nytt, og fikk en ny henvisning om å reise tilbake til Hammerfest - nye 300 kilometer.

Mandag denne uka kjørte han tilbake i håp om å få operere lillefingeren.

Men også mandag fikk han beskjed om å legge en ny skinne.Denne gangen skulle han få dekket en hotellovernatting.

- Mye styr for en lillefinger

- Jeg sa at de hadde prøvd å legge skinne tre ganger tidligere, men greit nok, tenkte jeg, de kan legge en ny. Det jeg tenkte aller først var om det skal være mulig å lage så mye styr for en lillefinger, sier altaværingen.

Etter å ha rådført seg med Pasientombudet, ringte altaværingen til en lege på Hammerfest sykehus for spørre om det ble noen operasjon. Etter denne samtalen skal Finnmarksykehuset ha ringt til Universitetssykehuset i Tromsø. Deretter fikk Leonardus beskjed om at han skulle opereres i Tromsø isteden.

Fredag denne uka fikk han beskjed om at operasjonen skal finne sted torsdag neste uke.

Om operasjonen går i boks, tror han ikke før han ser det.

- Vi får nå se da, om det blir operasjon. Det har vært en fortvila situasjon, sier Leonardus Jacob De Jong, som legger til at han er vant med å bruke mye tid foran rattet på grunn av avstandene i Finnmark.

At operasjonen legges til Tromsø gjør at det blir flere reisemil på altaværingen, men neste uke skal han fly mellom Alta og Tromsø. Mellom disse to byene er det rundt 300 km. Dette betyr at han kommer til å reise 900 km for en fingeroperasjon.

- Forventer trygge tjenester

Dagbladet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og har videresendt Facebook-innlegget til De Jong, og de svarer følgende på kritikken fra ham:

- Jeg forventer at Finnmarkssykehuset leverer gode og trygge tjenester til sine pasienter . Hvis en pasient opplever at tjenestene ikke har vært gode nok, oppfordrer jeg ham til å ta kontakt med Finnmarkssykehuset og eventuelt klage på behandlingen, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, forteller til Dagbladet at de, på grunn av taushetsplikten, ikke har lov til å verken avkrefte eller bekrefte at Leonardus Jacob De Jong har vært pasient hos dem. Men Sundt sier på generelt grunnlag at avstandene er store i Finnmark.

- Store avstander er hverdagen for mange pasienter i Finnmark. Vi har få innbyggere og stort landområde, så dessverre må mange pasienter tilbakelegge store avstander, sier Sundt, og oppfordrer pasienter som ikke er fornøyd med behandlingen om å sende en klage til sykehuset eller til fylkeslegen.