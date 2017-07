Leteaksjon etter mann på Sognefjellet

Mannen skulle være framme ved Sognefjellshytta søndag kveld, men har ikke kommet fram eller meldt seg, noe som førte til at politiet satte i gang en leteaksjon.

Ifølge Bergens Tidende skulle mannen gå fra Naustdalssæter til Sognefjellshytta.

- Det har vært svært dårlig vær i området, med både sludd og hagl og vind. Vi prøvde å få luftambulansen fra Dombås inn for å søke, men måtte gi opp. Vi håper at skydekket letter nå på morgenen slik at helikopteret kan settes inn i letingen, sier operasjonsleder Arne Norvik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet vil trappe opp letingen med flere søkemannskaper mandag morgen og får bistand fra Sivilforsvaret.

- Dette er en fjellvant kar som har vært ute en vinternatt før, men denne gangen har han ikke meldt seg, sier Norvik.

Mannen har på seg mørke klær og en sort sekk med grønt trekk, skriver Bergens Tidende.

Om noen har observasjoner, ønsker politiet å bli kontaktet på 02800.

