Letingen etter mysterieflyet MH370 har avdekket en ny undersjøisk verden

(Dagbladet): En helt ny undersjøisk verden med vulkaner, dype daler og høye åskammer er blitt avdekket under letingen etter Malaysia Airlines MH370.

Det melder Phys.org.

Flyet, som er blitt kjent som mysterieflyet, forsvant sporløst på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014. Om bord var 239 mennesker.

I forbindelse med søket ble det samlet inn enorme mengder data for at det skulle være mulig å navigere med undervannssonar. Etter hvert dannet denne informasjonen et detaljert bilde av havbunnen.

Innsikt i havets hemmeligheter

Nå håper forskere at det nye kartet vil gi større innsikt i hemmelighetene som skjuler seg på havets bunn.

- Dette er helt unikt, både på grunn av at området som er gjennomsøkt er enormt, og fordi det ligger så langt ute i havet, sier Stuart Minchin, som er miljøvitenskapelig leder for Geoscience Australia.

Ved å undersøke data samlet inn under leteaksjonen har forskerne blant annet funnet undersjøiske åsrygger som er seks kilometer brede og 15 kilometer lange, og som strekker seg 1500 meter over havbunnen. De fant også dalfører som er 1200 meter dype og fem kilometer brede, ifølge Phys.org.

Ifølge Minchin kan kartet også brukes til oseaonografi og til utforming av habitatmodeller.

- Mest kartlagte hav

Bare 10 til 15 prosent av verdenshavene er blitt undersøkt med denne type teknologi, ifølge Stuart Minchin.

- Det gjør denne avsidesliggende delen av Indiahavet til den mest kartlagte delen av verdenshavene, sier Minchin til Phys.org.

Fakta om MH370-forsvinningen 8. mars 2014: Malaysia Airlines MH370 forsvinner. Det var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing.

Flyet hadde 227 passasjerer og tolv besetningsmedlemmer. Det kom ikke nødsignal fra flyet.

Januar 2015: De 239 savnede fra flyet blir erklært omkommet av Malaysiske myndigheter.

Flere deler av flyet er funnet, på den franske øya Reunion i Indiahavet, og i Mosambik på Afrikas østkyst.

Letingen, som begynte i 2014, avsluttet 22. juli i år. Kilde: NTB, Reuters, AFP

Store ressurser har blitt satt inn i søket etter vraket, og søket er blitt kjent som det mest resultatløse noensinne, til tross for søk både med fly og med miniubåt.

Med unntak av en flyvinge, en vingeklaff og en rekke vrakdeler og løsøre er flyet aldri funnet.

Tre ganger Danmark

I det som endte opp med å bli tidenes mest omfattende leteaksjon til havs, er 110 000 kvadratkilometer havbunn utenfor Australias vestkyst blitt finsøkt med avansert utstyr.

Det primære søkeområdet omfattet ytterligere 10 000 kvadratkilometer.

Det totale leteområdet tilsvarer nesten tre ganger arealet av Danmark. Det utgjør likevel bare en liten del av Indiahavet, som er verdens tredje største hav.