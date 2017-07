Lille Charlie Gard er død

Den elleve måneder gamle uhelbredelig syke babyen Charlie Gard er død, bekrefter de britiske foreldrene.

- Vår nydelige lille gutt er borte, vi er så stolte av deg Charlie, skrev moren Connie Yates på Twitter fredag. Den britiske avisa Daily Mail gjenga meldingen.

Babyen ble født med en sjelden genetisk lidelse som innebar alvorlig hjerneskade. Han var også blind og døv og hadde så svekket muskulatur at han måtte ligge i respirator.

Guttens foreldre kjempet en lang juridisk kamp for at han skulle bli sendt til USA for å prøve ut eksperimentelle behandlingsformer, De tapte i flere britiske rettsinstanser og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som mente slik behandling bare ville forlenge guttens lidelser.

Legene ved det anerkjente barnesykehuset Great Ormond Street Hospital i London anbefalte også foreldrene å koble gutten fra respiratoren og «la ham dø med verdighet».

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Storbritannia og i mange andre land. Blant dem som har uttrykt støtte til foreldrenes kamp for Charlie, var pave Frans og USAs president Donald Trump.

(NTB)