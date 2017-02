Linnéa (25) mottar så mange nakenbilder at hun har begynt å sende dem til guttenes mødre

(Dagbladet): «Du får meg til å ville bo høyt oppe på et fjell med bare ørner som kompiser, og aldri snakke med noen igjen», skriver Linnéa Claeson (25) til en mann som har sendt henne et bilde av seg selv i bare underbuksa.

Hun er håndballspiller på det svenske elitelaget Skuru IK, studerer juss på siste året og er gründer av to frivillighetsorganisasjoner i Stockholm.

- Mellom 10 og 70 om dagen

Men i innboksen hennes raser det inn meldinger - særlig etter TV-sendte kamper hun har spilt - om hvor fin hun er. Om hvor kort shortsen hennes er. Om at «kvinnehåndball er fint å masturbere til», forteller hun til Dagbladet.

- Det er menn i alle aldre som kommer med sexistiske kommentarer. Jeg forstår det ikke.

Det eskalerte da hun for alvor ble kjent i den svenske sportsverdenen for to, tre år siden.

- Siden har jeg fått fem, ti meldinger om dagen, sier hun og forteller at hun ikke rekker gjennom alt hun får av e-poster, SMS-er, Facebook-meldinger og Instagram-kommentarer.

På en kampdag skyter antall meldinger i været, forteller hun.

- Denne uka har det vært ekstremt. Jeg har fått kanskje 70 meldinger, sier 25-åringen.

LES OGSÅ: «Trist at dere ser en rumpe og ikke kampens beste spiller.» TV-profiler i debatt om sex-fokus i håndball-EM.

Expressen og Aftonbladet er noen av de svenske avisene som har skrevet om håndballspilleren denne uka, i tillegg til at hun har gjestet SVT og TV4.

For da hun forsto at problemet aldri ble noe mindre, laget hun en Instagram-konto ved navn AssholesOnline. Der legger hun ut noen av bildene og meldingene hun får av ukjente menn.

Det er hundrevis av meldinger. Mange av mennene - og guttene - sender henne tekstmeldinger av grov, seksuell karakter, andre sender henne videoer, noen skriver hva de synes om henne.

- Sendt til kjæresten din

Ansiktene og kroppsdelene deres sladder hun, før hun legger dem ut og viser dem til sine 122 000 følgere.

«Jeg ser at du ser jeg har skrevet til deg».

Slik lyder meldingen til én mann, som ifølge skjermdumpen fra telefonen hennes over flere dager har sendt henne krenkende meldinger og bilder.

Hun svarer ham:

«Hei! Jo, jeg har lest og sett.»

«Jeg har dessuten sendt en kopi av denne samtalen (inklusive ditt ikke-fullt-så-imponerende penisbilde) til din mamma, din kjæreste, din søster og det som ifølge Facebook er din beste venninne. Jeg tenkte det var rimelig at de fikk se hva slags fyr du er. Lykke til med det.»

Hva vil du oppnå med kontoen? spør Dagbladet.

«Så sjukt dette er»

- Jeg vil at folk skal se at dette skjer. Jeg vil at de ved første øyekast skal le litt, og så tenke «fader, så sjukt dette er». Tenke over om det er slik vi vil ha det, sier hun.

- Jeg har opplevd dette siden jeg var ti, elleve år og begynte å ferdes på internett; at folk tar seg til rette på nettet. Og så har det eskalert. Tenk at jeg skal få så mange meldinger etter en kamp. Jeg gjør dette i håp om at yngre jenter skal unngå å bli utsatt for det samme, sier hun.

Claeson mener samfunnet har godtatt at «det bare er slik det er».

- Vi sier boys will be boys; at «han liker deg» om han slår deg på rumpa selv om du ikke har gitt ditt samtykke til det. Det skjer jo fra man er små.

- Noen sier at man får skylde seg selv, at man har provosert det fram - men jeg mener det er de som sender slike meldinger og bilder som må stå til ansvar, sier hun.

Håndballspilleren sier hun mottar mange støtteerklæringer om dagen. Flere ganger har hun fått e-poster fra sportsutøvere som har opplevd det samme.

- Vil bare spille

- Jeg vil bare at vi skal få spille håndball. Jeg vil vi skal være proffe. Jeg vil kunne fokusere på dét, ikke på at mennesker skal vurdere meg basert på hvilket kjønn jeg er og hvordan jeg ser ut, men på mine sportslige prestasjoner. Jeg vil at det skal snakkes om hvor utrolig gode vi er i håndball, ikke hvor korte shortser vi har.

Claeson, som bor i Stockholm, sier det ikke er alltid er like enkelt å vurdere hva hun skal svare. Noen ganger lar hun det ligge. Noen ganger tenker hun seg nøye om før hun svarer, andre ganger skriver hun raskt det som faller henne inn.

- Det er vanskelig å vite når man skal sende det videre til foreldrene eller kjærestene. De gangene jeg har gjort det, så har jeg opplevd at mange, særlig kjærestene, blir lei seg og sjokkert - men at de takker meg for at jeg sa ifra.

Mister du troen på menn?

- Nei! Jeg elsker menn, svarer hun uten raskt.

- Vurderes på prestasjonene

- Det er ikke slik at alle menn er som disse. Tvert imot. Det er faktisk mange menn som skriver til meg at de synes det jeg gjør er bra, sier Claeson.

- Men jeg mener at vi bør endre holdningene våre. Vi må lære barna våre at det ikke er riktig å slå noen på rumpa uten samtykke og at man ikke skal vurderes på utseendet, men på prestasjoner, sier hun til Dagbladet.