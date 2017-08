Listhaug ber lærere varsle om asylbarn - Utdanningsforbundet nekter

- Jeg har bare én melding til Sylvi Listhaug: Norske lærere kommer ikke til å gjøre dette, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

- Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse, fortsetter han.

Bakgrunnen er altså innvandrings- og integreringsministerens oppfordring til lærere om å melde fra til myndighetene dersom asylbarn reiser på ferie til hjemlandet sammen med sine foreldre. UDI behandler i disse dager 78 saker der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.

- Hvis lærere skal ha et spesielt blikk på barn av asylsøkere i landet, vil det være svært uheldig og kunne virke diskriminerende.

Listhaug skriver fredag morgen på sin Facebook-side at Utdanningsforbundet ikke forstår hva hun snakker om.

- Her har Utdanningsforbundet misforstått. Dette handler ikke om «angiveri». Det handler om rettferdighet og tillit i asylsystemet. Akkurat som at vi ikke aksepterer trygdejuks eller skattefusk, kan vi heller ikke akseptere at personer misbruker noe av det mest sjenerøse vi kan gi dem ved å dra på ferie til landet de flyktet fra. Fortsetter dette problemet, vil det bidra til å undergrave asylsystemet, sier Listhaug og avslutter innlegget med å spørre sine lesere om de er enige.