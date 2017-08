Listhaug i strupen på Hareide. - Måten hun gjør det på er jo helt motbydelig

(Dagbladet): Etter dagens debatt i Politisk Kvarter på NRK, hvor KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) langet ut mot hverandre, varslet Hareide en hardere tone mot Listhaug og FrP.

Det ble en krass debatt. Hareide ble rasende og mener at Listhaug farer med løgn.

– Jeg ble irritert fordi Listhaug kommer med usanne påstander. Dette er tredje gang hun farer med samme løgn, og vi må opplyse det norske folk om at det ikke er sant.

– Hardere tone

Hareide viser til Listhaugs påstand om at det for Hareide og KrF er en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger. Mens det for henne er det viktigst at bistandspengene kommer fram.

– Med deres retorikk skaper de et bilde av at KrF bare vil pøse ut penger uten at det har effekt. Det er feil. Bistanden gir resultater. Vi har også levert en stortingsmelding hvor vi foreslo en kvalitetsreform i norsk bistand. Vi er opptatt av bistand fordi vi bryr oss om verdens fattige.

Nå varsler han en hardere tone overfor FrP i slike spørsmål.

– FrP har kommet med en rekke angrep mot oss den siste tiden. Vi ønsker å være konstruktive, men når de angriper oss kommer vi til å svare .Vi kommer ikke til å sitte stille å høre på, sier Hareide.

I videoen øverst i saken kan du høre lydklippet fra debatten mellom Hareide og Listhaug som ble sendt på NRK i dag tidlig. I videoen kan du også høre Dagbladets kommentator Martine Aurdal gå hardt ut mot Listhaugs argumentasjonsformer.

– Måten hun gjør det på, er jo helt motbydelig. For alle som ønsker en opplyst offentlighet, der det beste argumentet kan vinne fram, er denne argumentasjonen forsøpling og dessverre en stor nedtur, sier Aurdal i videokommentaren øverst i saken.

– Listhaug er en eksponent for forskjellen

Hareide har tidligere gjort det klart at KrF kommer til å støtte en regjering med Høyre og Venstre etter 2017, men vil ikke gå inn i en regjering med FrP.

– Vi utelukker en regjering med FrP, gjentar han for Dagbladet nå. Vi har ikke noe imot FrP, men forskjellen er for stor. Sylvi Listhaug er en eksponent for den forskjellen, sier han og fortsetter:

– Foran valget for fire år siden lovte vi en ny regjering. Nå lover vi en regjering med Høyre, uten FrP. KrF og FrP er for ulike. Det tror jeg har blitt enda tydeligere i dag.

Sint på Sandberg

Sist Hareide gikk i strupen på en FrP-politiker var før kommunevalget i 2015. Hareide skjelte da ut Per Sandberg fordi han ikke hadde beklaget en påstand han kom med tidligere den dagen.

I et intervju med NRK Sandberg KrF skylda for rekrutteringen av fremmedkrigere som drar i krigshandlinger og deltar i massakrer på kvinner og barn.

– Min tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Nå er det nok! tordnet KrF-leder Knut Arild Hareide mot Frp-nestleder Per Sandberg mot slutten av debatten mellom de to på NRKs «Dagsnytt atten».

Dagbladet har ikke lykkes i å få kommentar fra Sylvi Listhaug til denne saken.