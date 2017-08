Listhaug vil ikke unnskylde imam-utspill

Utspillet har vakt skarpe reaksjoner og Listhaug har fått refs fra sin egen sjef, statsminister Erna Solberg, for språkbruken. Under en utspørring i Politisk Kvarter på NRK mandag morgen, ble Listhaug presset hardt på om hun fortsatt står inne for retorikken. Hun svarte nei på spørsmål om hun vil unnskylde utspillet.

- Nei, det kan skje at det går en kule varmt i en valgkamp, sa Listhaug.

Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått «en kule varmt» som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.

- Jeg burde greid å kontrollere meg enda bedre enn jeg gjorde. Men sånn er det av og til. Det går en kule varmt. Vi er i heftige debatter, det er valgkamp. Vi skal sørge for å mobilisere velgerne våre. Men nå er det viktigst å se framover. Jeg gidder ikke å bruke tiden min på snøen som falt i fjor, sa Listhaug.

Den omdiskuterte kommentaren kom i en radiodebatt på NRK forrige onsdag.

- Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug

(NTB)