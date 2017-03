- Livet byr på både opp- og nedturer. Som politiker har jeg opplevd begge deler.

GARDERMOEN (Dagbladet): Solberg sier det er det er alvorlig at unge mennesker forsvinner nå ut av arbeidsmarkedet på grunn av lettere psykiske lidelser.

- Målet med politikk for meg er å gjøre livet bedre for mennesker. Vi kan være gode på å snakke om systemer og penger, men det er når det berører mennesker og har betydning for folks liv, at det gir mening. Det er når jeg ser at endringene vi gjør, gir mennesker mulighet til å mestre livene sine, at jeg har de beste opplevelsene, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til Dagbladet.

Solberg har i mange år hatt et særlig engasjement for mennesker som har falt utenfor arbeid og skole på grunn av rus og psykiske helseplager. I sin landsmøtetale sa hun at å se mennesker komme i gang med livene sine igjen takket være tiltak som virker, er selve meningen med politikken.

Hun mener regjeringen har fått til mye.

- Var nedprioritert

- Psykisk helse har alltid vært viktig for Høyre. Før vi tiltrådte, var dette feltet nedprioritert. Den forrige regjeringen fjernet den særskilte prioriteringen av rus og psykisk helse i helseforetakene. Rusfeltet ble satt nederst ved det helsepolitiske bordet, sa Solberg.

- Som statsminister har jeg fått møte mange av dem det gjelder: Elever som klarer å følge undervisningen fordi det stilles krav om at de møter opp på skolen, unge mennesker som kommer i fast arbeid fordi det stilles krav om aktivitet for å motta sosialhjelp, tidligere psykisk syke som har møtt en arbeidsgiver som tok sjansen på dem, og som lykkes i den nye jobben sin.

- Det gjør inntrykk å møte mennesker som igjen mestrer livet sitt. Dette, kjære landsmøte, er det som gir politikken mening for meg, sa Solberg.

Til Dagbladet sier Høyre-lederen at det var bevisst å være personlig og følelsesmessig engasjert i talen.

- I Høyre er det en kultur for å være litt kontrollerte og ikke så følelsesmessig engasjerte. Vi er flinke til å snakke om analyser. Vi må tørre å snakke om engasjementet. Jeg er følelsesmessig engasjert i politikk, og for meg er målet med politikk å gjøre livet bedre for mennesker, sier Solberg.

Kamp mot forskjeller

Høyre mener kampen mot økende forskjeller handler om å få de som står utenfor arbeidslivet, innenfor, om kunnskap og inkludering, og ikke bare om skattelettelser.

- Ulikhetene i samfunnet vil øke dersom vi ikke klarer å inkludere alle som kan jobbe i arbeidslivet. Jeg opplever at venstresida mener forskjeller primært handler om skattepolitikk. De har ikke en grunnleggende forsåelse av hva forskjeller er. Det dreier seg ikke bare om formuesskatt. Når Jonas sier at vi ikke gjør noe for å bekjempe forskjeller, er det feil. Vi forebygger utenforskap, sier Solberg

Ifølge Solberg har regjeringen flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslista, og hun lover å fortsette med denne prioriteringen.

- Flere unge mennesker forsvinner nå ut av arbeidsmarkedet på grunn av lettere psykiske lidelser. Det er alvorlig. Jeg er opptatt av at vi blir bedre til å få unge mennesker til å bli mer fornøyde med seg selv.

- Uoppnåelige krav

Noen stiller nærmest uoppnåelige krav til seg selv. Andre blir altfor opptatt av hva de tror andre mener om dem.

Livet byr på både opp- og nedturer. Som politiker har jeg opplevd begge deler.

Min erfaring, og mitt budskap, er at vi alle kommer til å oppleve at vi mislykkes med noe. Men det går over. Hvis vi lærer av våre feil, og prøver igjen, kommer vi videre i livet.

- Vi må bli flinkere til å løse psykiske helseproblemer mens de fortsatt er små. Da må det bli enklere og lettere å få hjelp. Vi er partiet som ser hele barnet. Vi vet at selv verdens beste lærer trenger støtte i alvorlige mobbesaker eller hvis hjemmet svikter. Derfor er det helt nødvendig å fortsette å bygge ut skolehelsetjeneste og psykologtilbudet i kommunene, sa Solberg i talen.

Støre: - Pregløs tale

Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke imponert over talen.

- Dette var Erna Solbergs siste mulighet til å gi nye og bedre svar på de største utfordringene i Norge. De svarene fikk vi ikke, sier Støre.

Erna Solberg beskrev norske fellesverdier som arbeid til alle og små forskjeller, men hun hoppet over hovedpoenget: Regjeringen hun leder tar Norge i feil retning på alle disse områdene.

Høyre kutter skattene for de rikeste – skattekuttene virker ikke, men forskjellene øker i Norge. Høyres politikk skaper ikke nye arbeidsplasser. Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt – vi husker at over en million norske arbeidstakere for to år siden streiket mot at Høyre svekket arbeidsmiljøloven, sier Støre.

- Og det er underlig å høre Erna Solberg si at de nå skal prioritere tidlig innsats i skolen og et løft for kvalitet i eldreomsorgen. Her har vi opplevd fire tapte år. Solberg skyver løsninger og regninger til den neste regjeringen. Vi er klare til å ta oppgaven.

- Fire tapte år

- Solberg snakket om mange av samfunnets utfordringer. Jeg synes hun var uklar på hva hun vil gjøre med dem, her var det pregløse overskrifter mer enn konkrete ambisjoner for gjennomføring.

- Jeg er enig med Erna Solberg om en ting: valget til høsten vil handle om hva slags samfunn vi skal ha. Det blir et retningsvalg. Vi lover en retning som sikrer at alle skal med. Vi ønsker å skape jobber, få flere i arbeid, sikre et trygt arbeidsliv for alle og en god omsorg framfor skattekutt, sier Støre i en kommentar til landsmøtetalen.