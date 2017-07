- Livredd for at gjeng-utviklingen skal fortsette i øst

(Dagbladet): På en pressekonferanse tirsdag denne uka fortalte politiinspektørene John Roger Lund og Grete Lien Metlid om en urovekkende utvikling i Oslo øst; at barn i området jobber som løpegutter for kriminelle, selger narkotika og bærer våpen.

90 personer er pågrepet de siste tre månedene i forbindelse med politiets aksjoner mot miljøet, og forrige uke ble fem personer varetektsfengslet, siktet for alle for grove narkotikaovertredelser.

- Jeg er bekymret for at rekrutteringa til de kriminelle miljøene skal spre seg videre i byen og at kriminelle gjenger skal få ytterligere fotfeste, sier Lund når Dagbladet møter ham på Mortensrud.

- Slik situasjonen er her nå, har enkelte gjenger fått et skittent nakkegrep på en del ungdom. Jeg er livredd for at utviklingen skal fortsette, sier han.

- Mer dialog

I 2013 sa Lund til Dagsavisen at han ønsket å gjøre det lettere å varetektsfengsle 16-åringer. Men etter å ha jobbet fire år som stasjonssjef på det som før het Stovner politistasjon, har han endret mening, sier han til Dagbladet.

- Min holdning til varetektsfengsling av ungdom har modnet siden da. Jeg har erfart at dialog er mye mer hensiktsmessig, sier han.

Lund overtok stillingen som Enhet Øst-leder den 1. mai i år. Enheten har ansvar for patruljetjeneste, etterforskning, etterretning og forebygging i området, som i hovedsak består av det som tidligere omfattet Manglerud og Stovner politistasjon.

For å forsøke å stoppe en økt rekruttering til de kriminelle gjengene i området, har politiinnsatsen i øst blitt betydelig styrket, forteller Lund.

- Sosial kontroll

- Oslo øst må få en spesiell oppfølging, så denne økte innsatsen vil vare i ett år, sier han.

- Hva tror du er årsaken til den økende ungdomskriminaliteten i området?

- Jeg tror noe av bakgrunnen skyldes menneskene som bor her. Det er generelt mer arbeidsledighet og større fattigdom her, sammenliknet med andre deler av Oslo. Folk bor trangt og ungdom dropper ut av skolen. I tillegg har gjenger som Young Blood fått fotfeste, og en viktig maktfaktor for det tror jeg handler om penger. Ungdom ser at det kan være penger å tjene på å være løpegutter for dem og andre kriminelle.

- Hvordan kan man stoppe utviklingen?

- Det er behov for mer sosial kontakt mellom husene her, for per nå er den sosiale kontrollen for liten. Mitt råd til foreldre er at de må være våkne, bry seg om hvem ungdommen vanker med - og ha et våkent blikk om hva som foregår i nærmiljøet, sier han.

- Ikke trygge

Særlig kjøpesenteret på Mortensrud har av politiet blitt utpekt som et av stedene der det foregår mye ungdomskriminalitet. Utenfor senteret kommer Lund i kontakt med flere personer fra lokalbefolkningen. Han sier det er viktig at synlig politi snakker med - og inkluderer dem mer i kriminalitetsforkjempelsen.

- Medborgerne må være med på laget, for alle har et medansvar, sier Lund.

- Er folk trygge her?

- Flere har gitt signaler om at de ikke føler det, som følge av at det på gitte tidspunkt har forekommet åpent salg av narkotika, krangler og slossing blant ungdom.

- Hvordan vil det være her om et år?

- Da håper jeg at medborgerne føler ytterligere trygghet.