LO kritiserer Venstre for frivillig arbeid, men har selv flere hundre ulønnete i arbeid

(Dagbladet): - Til ungdommen: Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye.

Dette skrev stortingsrepresentant for Venstre, Abid Q. Raja på Twitter i går.

Har selv hundre frivillige

Venstre søker altså etter unge valgkamparbeidere. Arbeidet kompenseres, men er ikke lønnet, skriver Dagsavisen.

- Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid. Hvordan skatter man på en anorakk? sier ungdomsrådgiver i LO Pål Henrik Spjelkavik til avisa.

Til ungdommen: Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye:https://t.co/zynjTZq8BI Retweet pls — Abid Q. Raja (@abidraja) July 17, 2017

Selv har LO en sommerpatrulje hvor de gjennomfører uanmeldte besøk hos bedrifter for å sjekke forholdene til ungdom i sommerjobb. Patruljen sjekker blant annet om de ansatte har kontrakter, brudd på pausebestemmelser, overtidsregler og overvåkning.

Sommerpatruljen har flere hundre i arbeid, og de får ikke lønn for arbeidet.

Men Spjelkavik mener dette ikke er det samme.

- Forskjellen på frivillig arbeid og et arbeidsforhold går på skjønn. Jeg er åpen for at Abid Raja har en annen juridisk vurdering enn oss men vi tolker dette til å være et arbeidsforhold – og da skal det lønnes, sier Spjelkavik til Dagbladet.

- Lik lønn for likt arbeid

Spjekavik understreker at du skal ha lønn hvis du jobber for et politisk parti.

- Vi er ekstra kritiske siden det er et stortingsparti som har lyst ut en sånn type stilling. Så vidt oss bekjent er lignende jobber i de andre partiene lønnet. Det er viktig med lik lønn for likt arbeid, sier han.

Spjelkavik forklarer at hos LO er med deltaker i en aksjon, mens man hos Venstre har flere oppgaver.

-I Venstre skal man banke på dører og stå på stand, men også skrive artikler og stå for annen produksjon. Den type arbeid skal være lønnet.

Han understreker at hvis man er frivillig deltager i valgkampaksjoner så er dette uforpliktende og på eget initiativ, samtidig pleier det ikke å være søknadsprosesser på frivillig aksjonsarbeid.

- Har man en oppdragsgiver, faste tydelige arbeidsoppgaver, fast arbeidstid og forpliktende oppmøte begynner dette å ligne på et arbeidsforhold.

Spjelkavik forventer mer av stortingspartier enn av andre.

- Vi bruker selv frivillige til blant annet LOs sommerpatrulje men da er vi veldig klare på at man er med som frivillig deltaker på en aksjon.

Tariffavtaler

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har vært i kontakt med samtlige partier på Stortinget. Alle partier oppgir at deres praktikanter og trainee-er er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.

LO har gått gjennom Venstre sin utlysning, og mener det er flere ting ved arbeidet som krever lønn.

Abid Raja sier til VG at frivillige er bærebjelker i alle politiske partier.

- Jeg forstår at det passer inn i LOs virkelighetsoppfatning av at Venstrefolk undergraver arbeidslinja, men de bommer grovt her. Dette er ikke arbeid, men frivillige jeg søker etter.