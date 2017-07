Arbeiderparti-lederen sa til VG onsdag at han finner det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og et eventuelt regjeringssamarbeid.

- Venstres arbeidslivspolitikk er helt uspiselig, sier LO-leder Gabrielsen til Klassekampen.

- Det er helt uaktuelt at de skal ha noen som helst innflytelse på arbeidslivspolitikken gjennom en regjering ledet av Arbeiderpartiet – uansett om det er i regjeringslokalene eller som støtteparti, sier han.

Lederen i Rødt, Bjørnar Moxnes, reagerer også på Støres utspill.

- Mer eller mindre alt LO er for, er Venstre mot. Og de vil han i regjering med, spør Moxnes.

Venstre avviste

Venstre avviste onsdag blankt et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

- Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid med Ap, men det er med en politisk begrunnelse. Venstre er et borgerlig parti, sa partileder Trine Skei Grande til Dagbladet.

Hun mener at Arbeiderpartiet ikke evner å ta innover seg hvilke saker som er viktige for Venstre, som: lærerløft, gründervennlig politikk, bedre barnehagedekning til de fattigste barna, klima og en human asylpolitikk.

Avklarende

Venstre-lederen pekte videre på at hun mener Ap står for en lukkethet og maktarroganse overfor mindre partier.

Støre mente Skei Grandes utsagn var avklarende.

- En stemme til Venstre er dermed mest sannsynlig en stemme for fortsatt Høyre- og Frp-regjering. Det er en ærlig sak, men mange Venstre-velgere jeg møter rundt om i landet, finner seg dårlig til rette som støtteparti for Frp i regjering, sa han.

(NTB)