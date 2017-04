Lokket pensjonist med sex. Så sperret de ham inne i «et helveteshull av en kjeller»

(Dagbladet): Tirsdag ble Susan Garside (53) og Anthony Miller (49) dømt til henholdsvis 12 og 15 års fengsel ved Liverpool Crown Court.

Dommen kom etter at paret først robbet en pensjonist, for så å sperre han inne i en kjeller, ifølge Liverpool Echo.

Overfallet skjedde den fjerde november.

Lå i bakhold

Ifølge dommen lå Miller og to maskerte menn i bakhold da pensjonisten skulle møte Garside ved hennes bosted i Liverpool-bydelen Walton.

Så truet de den eldre mannen med en machete-aktig kniv. Den ble brukt til å rispe opp pensjonistens nakke og øre.

- De skremte livet av meg. Jeg ble lagt i bakken og så tre maskerte ansikter, sa mannen under rettsaken mot Miller og Garside.

Naboen hørte skrik

Etter at offeret ga fra seg bilnøkler, en klokke, to bankkort, samt pinkoden til disse, ble mannen bundet og båret ned i kjelleren til Garside.

Der lå han med bind for øynene helt til en nabo hørte skrik.

Dette da mannen hadde kommet seg løs, tre timer etter at han først ble båret ned i kjelleren.

- De kom tilbake om og om igjen, og Tony (Anthony Miller) kom to ganger innom og truet med å stikke ut øynene mine, sa pensjonisten om tiden i kjelleren, ifølge Liverpool Echo.

- Hvorfor kuttet han meg? Var det så rottene i det helveteshullet av en kjeller skulle kunne lukte meg, spekulerte offeret under rettsaken.

Lokket med sex-side

Mannen har forklart at ensomhet ledet ham til Garside.

Han skal også ha blitt oppmuntret til å oppsøke kvinnelig selskap av pleierne til sin demente kone, ifølge Liverpool Echo.

Avisa skriver at Garside var prostituert, og at hun ble kjent med offeret gjennom en nettside for sexsalg.

Der presenterte hun seg som «erfaren kvinne med mange sexy talenter».

Nektet for skyld

Under rettsaken nektet Garside for skyld.

Hun hevdet at også hun ble truet med kniv, og at de to ikke-pågrepede mennene utførte ranet.

Dette tok ikke juryen hensyn til, og, i likhet med Anthony Miller, ble Susan Garside dømt for ran og frihetsberøvelse.

Dommer Anil Murray omtalte forbrytelsen som svært alvorlig.

Han la også vekt på at offeret var en eldre borger som gjorde svært lite motstand, ifølge Liverpool Echo.