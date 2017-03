London-terroristen konverterte i fengsel og skiftet navn: - Han var veldig religiøs og veldig veltalende

(Dagbladet): Torsdag gikk politiet ut med navnet mannen de mener står bak onsdagens terrorangrep i London, som tok livet av fem personer, inkludert angriperen selv.

Det er den 52 år gamle Khalid Masood født i Kent i England, under navnet Adrian Elms, skriver The Independent.

Byttet navn

Den siste tiden bodde Masood i Birmingham og omkringliggende forsteder, ifølge The Guardian.

London-politiet har ikke bekreftet at fødenavnet hans var Adrian Elms, men de har sagt at Masood sannsynligvis ikke var hans fødenavn.

52-åringen skal ha konvertert til islam i fengsel i voksen alder og deretter endret navnet sitt til Khalid Masood.

- Han var veldig religiøs og veldig veltalende. Du kunne ikke besøke ham i Birmingham på en fredag, fordi han da ville være på fredagsbønnen, sier en person til Sky News.

Masood var gift og hadde tre barn, ifølge Sky News.

Kjenning av politiet

52-åringen var en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.

Hans første domfellelse kom i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv. I 2003, han siste domfellelse, skal han ha blitt dømt for å knivstikke en 22 år gammel mann i ansiktet.

Han er ikke straffedømt for terror og er heller ikke knyttet til terror på noen måte, selv om han en periode var på sikkerhetstjenesten MI5s radar.

- Vi kan bekrefte at han var født i Storbritannia og at han, for noen år siden, ble etterforsket i forbindelse med bekymringer om voldelig ekstremisme. Han var en perifer figur, sa statsminister Theresa May i parlamentet torsdag.

- Den saken er historie. Han var ikke en del av det nåværende etterretningsbildet. Det var ingen etterretning som sa noe om hva han hadde planer om.

Masoods perifere rolle skal ifølge The Independent dreie seg om at han hadde vært assosiert med personer mistenkt for å være terrorister.

- Folkene han hang sammen med inkluderte personer mistenkt for å ha en interesse for å reise og bli med i jidhadistgrupperinger i utlandet, men angriperen gjorde aldri det selv, sier en kilde til Reuters.

«Veldig rolig»

Politiet sier at Massod var inspirert av IS, men han holdt sine meninger for seg selv.

Den siste tiden bodde Masood i Birmingham og omkringliggende forstader, ifølge The Guardian. Nåværende og tidligere naboer av Masood avisa har snakket med, beskriver ham som «veldig rolig» og del av en «veldig reservert familie».

- Han var en hyggelig fyr. Jeg brukte å se ham på utsiden mens han jobbet i hagen. Aldri noe problemer, sier Iwona Romek, en beboer i Winson Green.

I denne Birmingham-forstaden bodde Masood og familien inntil juletider, ifølge Romek. Deretter flyttet de nærmere sentrum til en leilighet.

- Det var en veldig hyggelig familie, veldig reserverte. Han var veldig rolig, sier Romek til avisa.

- Han vasket bilen sin og klippet gresset. Han var ganske vennlig og høflig hver gang vi møttes, sier Ciaran Malloy, som bodde like ved Masood.

Varslet at han ville kansellere billeie

Bilen Masood brukte under angrepet ble leid fra et bilutleiselskap i Birmingham. De identifiserte bilen etter å ha sett bilskiltene på et bilde.

- Vi kjørte en sjekk for å verifisere og så kontaktet vi myndighetene øyeblikkelig, sier talsmann for selskapet, John Davis.

Masood hadde fortalt selskapet at han var engelsklærer. Selskapet opplyser også at Masood ringte dem dagen før angrepet for å fortelle at han sannsynligvis kom til å kansellere leien av bilen.

Det gjorde han ikke. Hva som var bakgrunnen for telefonsamtalen, om han hadde begynt å få kalde føtter eller om det var en del av en plan for å ikke bli oppdaget, får man antagelig aldri svaret på.

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, men politiet er fremdeles overbevist om at Masood handlet på egenhånd.

De forsøker nå å finne ut om noen kan ha hjulpet ham, og har så langt pågrepet åtte personer i sakens anledning.

En 38 år gammel mann ble arrestert i Øst-London, mens to kvinner på 26 og 21 år ble arrestert i Birmingham. Fem menn, på 23, 26, 27, 28 og 58 år ble også arrestert i Birmingham.