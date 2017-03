Loven mangler et komma. Det kan koste firmaet millioner

(Dagbladet): I 2014 saksøkte tre ansatte Portland-firmaet Oakhurst Dairy for manglende utbetaling av overtidspenger for en periode på fire år.

New York Times skriver at nå firmaet står i fare for å måtte betale 10 millioner dollar. Dette hvis de ikke anker avgjørelsen til United States Court of Appeals for the First Circuit.

Utnyttet lovboka

Mandag ga domstolen melkeutkjørerne medhold i deres tolkning av delstaten Maines lovbok. Der heter det at man ikke får overtidsbetaling for følgende arbeid:

«Hermetisering, bearbeidelse, konservering, frysing, tørking, salg, lagring, pakking av forsendelser eller distribusjon av:

(1) Landbruksvarer;

(2) Kjøtt og fisk; og

(3) Bedervelige varer»

Tilstrekkelig tvil

Her mener de ansatte at mangelen av et komma gir dem rett på ekstralønn.

New York Times skriver at hvis det var et såkalt Oxford-komma etter «forsendelser», ville debatten vært lagt død.

Da ville kommaet ha adskilt «pakking av forsendelser» og «distribusjon».

Slik det står nå, mener domstolen i Maine at mangelen på komma skaper tilstrekkelig usikkerhet til om hvorvidt melkeutkjørerne omfattes av unntaket for overtidsbetaling.

Dette ettersom sjåførene kun arbeider med distribusjon av bedervelige varer, og ikke pakking av forsendelser.

- Hvis det hadde vært et komma der, hadde unntaket (for overtidsbetaling) tydelig omfattet arbeider sjåførene utfører, heter det i rettens konklusjon.

På tross av manual

Avisa skriver at avgjørelsen til retten i Maine reverserte en avgjørelse tatt av en annen domstol. Sistnevnte tok hensyn til manualen for retningslinjene for utformingen av Maines lover.

Der står det tydelig at Oxford-kommaet ikke skal brukes, ifølge New York Times.

Likevel har forkjemperne for tegnet og David G. Webbert, advokaten til sjåførene, vunnet fram. Webbert er glad for at retten i denne omgang har tatt hans side.

- Et komma ville ha ødelagt våre muligheter, sier Webbert, ifølge New York Times, om avgjørelsen som kan få store ringvirkninger i delstaten Maine.