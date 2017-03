Lover å utslette IS

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): - USAs politikk er å ødelegge og utslette denne barbariske gruppen. Det skal vi gjøre, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson da han åpnet konferansen som samler utenriksministere fra 68 land i koalisjonen for å bekjempe Den islamske staten (IS).

Budskapet fra Tillerson er helt i tråd med Trumps løfter fra valgkampen, hvor han sa at han ville «bombe helvete ut av IS».

- Det er mange problemer og utfordringer i regionen, men å bekjempe IS er USAs førsteprioriet i Midtøsten, sier Tillerson.

- Tydelig framgang

Norges utenriksminister, Børge Brende (H), og Nato-sjef Jens Stoltenberg er også til stede på møtet.

- Trump har sagt at han ønsker å trappe opp ytterligere. Og han har gode resultater å vise til. Det har vært tydelig framgang i kampen mot IS. Men amerikanerne har også varslet at de sender flere soldater til Syria blant annet, sier Brende til Dagbladet.

Han beskriver møtet i det amerikanske utenriksdepartementet i Washington D.C. som et viktig strategimøte.

- Viktige områder er tatt tilbake fra IS. Der må vi gå inn med stabilisering for folk må føle at de får det bedre slik at det ikke blir enkelt for IS å ta dem tilbake igjen. Så blir det viktig å se hvordan vi nå kan lykkes med ikke bare å drive IS ut av Mosul, men også å ta Raqqa tilbake. Så lenge IS dominerer store geografiske områder, vil de ha skatteinntekter, oljeinntekter og inntekter til å bedrive sin terror videre, sier Brende.

- Norge viktig

Han mener det er viktig at framgangen som nå skjer, må fortsette, og at koalisjonen viser at den står samlet.

- Tillerson vil akselererer kampen mot IS ytterligere. Dette er en prioritering fra Trump-administrasjonen. Han ønsker større bidrag når det gjelder stabilisering og i kampen mot IS. Der er det stor takknemlighet til Norge og våre bidrag. Vi er en viktig militær bidragsyter. Vi er en viktig bidragsyter også for stabilisering.

- Er Norge en viktig del av Trumps strategi for å bekjempe IS?

- Det går an å si at Norge viderefører sitt viktige bidrag i kampen mot IS slik vi gjorde under Obama-administrasjonen og som vi nå gjør under Trump-administrasjonen.