Lover nulltoleranse for lovbrudd

(Dagbladet): Søndag kveld varslet Oslo kommune på en pressekonferanse at de tar over ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden.

Den utløsende årsaken var at Veireno tidligere i forrige uke tok kontakt med kommunen for å varsle om at de snarlig vil ta selskapet til skifteretten.

Lovbrudd ble avgjørende

For tre uker siden avslørte Dagbladet at Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger og at flere hundre av lovbruddene skjedde i perioden 12. desember til 21. januar, da Arbeidstilsynet hadde gitt klar beskjed til selskapet om hvor mye hver ansatt maksimum kunne jobbe.

På pressekonferansen søndag fortalte samtidig byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), at kommunen de siste ukene hadde jobbet med å få avsluttet kontrakten.

- Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten. Dette var basert på en vurdering av omfanget av klagene, og at brudd på arbeidsmiljøloven skulle være ryddet opp i, sa Berg på pressekonferansen.

Da de massive lovbruddene ble avslørt for tre uker siden endret dette bildet seg, understreket Berg:

- Da kom det frem at det hadde forekommet en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50, og som Veireno ikke hadde rapportert til kommunen. Da ble helt tydelig at vi hadde grunnlag for heving, sa Berg.

- Til innbyggernes beste

Dagbladet-avsløringen om lovbruddene, blant annet om at Veireno-ansatte hadde jobbet lange og harde dager uten tilstrekkelig hvile nettopp fra uke 50 i fjor, kom helt uventet på byråden da hun for tre uker siden ble grillet av bystyret om saken.

Etter pressekonferansen søndag bekreftet byråden at lovbruddene Dagbladet avslørte ble avgjørende for at kommunen kom seg ut av kontrakten.

- Det stemmer at det var disse bruddene som gjorde at Oslo kommune hadde grunnlag for å heve kontrakten, sier Berg til Dagbladet. Hun utdyper:

- Og så har vi nå funnet en løsning som jeg mener er til beste for Oslos innbyggere som vil sikre at avfallet blir henta i morgen og i overmorgen og i neste uke, uten at man trenger en ny innkjøringsperiode som i fjor.

- Dagbladet skal ha honnør

- Dagbladet har tidligere også avdekket at byrådens informasjon om arbeidsforholdene i Veireno baserte seg på selvrapportering fra selskapet. Hadde kommunen oppdaget disse bruddene dersom ikke Dagbladet avdekket dem?

- Det direktøren av Renovasjonsetaten hadde satt i gang før Dagbladet avslørte disse bruddene, var nettopp et arbeid om å styrke oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i Veireno. Sannsynligvis hadde han avdekket disse bruddene på sikt, men Dagbladet skal ha honnør for å ha gjort den avsløringen.

- Som byråd får du nå ansvar for 170 nye renovatører. Kan du love renovavtørene at de nå vil slippe å måtte jobbe utover arbeidsmiljølovens grenser?

- Jeg kan love at Oslo kommune ikke tolererer brudd på arbeidsmiljøloven. Det vi nå gjør er at når vi får de ansatte inn i Oslo kommune så vil vi kunne følge opp mye mer direkte og være mye mer sikre på at arbeidsmiljøloven ikke brytes, sier Berg, og understreker:

- Det er det helt selvsagt at vi ikke skal gjøre.

Også byrådsleder Raymond Johansen bekrefter at Dagbladets avsløring om lovbruddene var dråpen som fikk begeret til å renne over.

- Hvordan reagerte du da Dagbladet avslørte de 2000 lovbruddene rett før bystyremøtet 1. februar?

- Da skjønte jeg at det er helt umulig å ha et sånt selskap som ikke leverer og samtidig ha de bruddene. At det fortsatt forelå brudd var mildt sagt ikke bra. Det var totalt uakseptabelt, svarer Johansen.

Jobber for perfekt søppeltømming

Under pressekonferansen var miljøbyråden forsiktig med å love for mye om kommunens overtakelse.

- Denne løsningen betyr ikke at alt vil gå smertefritt fra i morgen av. Men når kommunen tar ansvaret, gir det oss større frihet til å gjøre endringer i tiden fremover, og vi har mer direkte kontroll på at rettighetene til de ansatte blir ivaretatt.

- Hvordan tror du at innbyggerne i Oslo kommer til å merke overgangen?

- Jeg tror ikke innbyggerne vil merke denne overgangen i noen stor grad. Det er nettopp det som er bra med denne løsningen. At det er de samme folka, de samme bilene, og de samme rutene som skal kjøre i Oslo, sier byråd Berg til Dagbladet.

- Det er viktig for meg å si at det har blitt betydelig bedre i avfallsinnhentingen. Vi hadde betydelig færre klager i forrige uke, samtidig som vi hele tiden jobber for at det skal bli helt perfekt.

Rødt fikk gjennomslag

Bjørnar Moxnes (Rødt) er strålende fornøyd med at kommunen nå skal ta over renovasjonen.

- Det er klart at i dag er jeg veldig glad for at Rødt har fått fullt gjennomslag for kravene vi stilte, om at kommunen for det første må hive ut Veireno og for det andre at kommunen overtar renovasjonen, sier Moxnes.

I midten av januar varslet Rødt-Moxnes et mistillitsforslag mot miljøbyråden dersom hun ikke hevet avtalen med Veireno. Det blir det ikke noe av nå, bekrefter Moxnes.

- Det forslaget var knyttet til at om hun ikke tok ansvar, ville vi ikke ha tillit. Nå gjør hun som vi ber om, og det er vi veldig glad for.

- Det er en viktig politisk snuoperasjon, sier Moxnes.

Han røper nå at Rødt har fått gjennomslag for en sak som de tapte i forhandlingene med det rødgrønne byrådet om etter valget i 2015.

- Rødt krevde at kommunen skulle ta tilbake renovasjonen. Men det var det ikke mulig å få gjennomslag for der. Det var blankt nei fra AP, sier Moxnes.

- Lot seg presse av Rødt

Høyre har liten sans for kommunens snuoperasjon.

- Nok en gang ser vi at et svakt byråd lar seg presse av Rødt til å gjennomføre en svært venstreorientert politikk, sier partiets gruppeleder, Eirik Lae Solberg. Han er også leder av miljø- og samferdselskomiteen.

- Jeg forventer at byrådet nå har gjort det som er nødvendig for at Oslos innbyggere får hentet avfallet sitt på kort sikt. Det er likevel sjokkerende at byrådet ønsker å rekommunalisere søppelhåndteringen på ubestemt tid.

- Konkurranseutsetting av avfallshåndteringen i Oslo fungerte godt i 25 år fram til dette byrådet hadde ansvaret for overgang til ny leverandør og Veireno overtok innsamlingen i oktober i fjor. Kommunal drift uten konkurranse vil på på sikt gi dårligere og dyrere tjenester til Oslos innbyggere, frykter Lae Solberg.

Veireno: - Lykke til

Veireno-direktør og innehaver Jonny Enger har i dag ikke besvart Dagbladets henvendelser.

I en pressemelding sendt ut søndag kveld beklager Enger situasjonen som har vært, og sier at han håper den nye løsningen vil skape ro og bidra til at håndteringen av husholdningsavfallet i Oslo nå stabiliseres.

Enger er også glad for at selskapets ansatte får beholde jobben.

– Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger videre.

Han sier videre i pressemeldingen at han gjerne skulle vært saken foruten.

– Vi ønsker Oslo kommune og Renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der.