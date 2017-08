Lovet forklaring. Nå bråvender den drapssiktede oppfinneren

(Dagbladet): - Jeg har virkelig noe jeg vil fortelle dere senere.

Det sa Peter Madsen, oppfinner av ubåten «Nautilus» som sank utenfor København klokka 11.00 torsdag, lørdag, ifølge Expressen.

Nå har 46-åringen snudd, og ønsker ikke lenger å snakke med pressen.

- Vi har besluttet å ikke si noe mer, sier hans advokat Betina Hald Engmark til danske TV 2.

Nekter straffskyld

Madsen har godtatt 24 dagers varetektsfengsling, opplyser forsvareren i dag.

Fengslingen kommer i forbindelse med saken der han er tiltalt for uaktsomt drap på den svenske journalisten Kim Wall (30).

Han nekter imidlertid straffskyld, ifølge Engmark.

Wall ble meldt savnet natt til fredag etter en seilas med «Nautilus»torsdag, og er siden ikke blitt sett.

Dette på tross at hun ikke ble funnet i danskens ubåt.

Etterforskerne mener at «Nautilus» ble senket med vilje, og leter nå etter tekniske spor fra ubåtens datautstyr.

- Vi har et håp om at vi finner henne i live, men vi er forberedt på at hun kanskje ikke er det, sa politiet i går på en pressekonferanse.

Omfattende leteaksjon

Der opplyste de også at en omfattende leteaksjon er igang, både på land og vann.

Søket etter Wall er sentralisert i Køge Bugt i Øresund, der ubåten sank. Samtidig søkes det med fly i sørlige deler av Øresund.

Ifølge Expressen har danske myndigheter søkt om å få lete etter Kim Wall med fly også i svensk luftrom.

Undersøker opptak

Etterforskerne undersøker også diverse videopptak gjort på Refsehalsøen.

Undersøkelsene blir gjort i forbindelse med at Madsen tidligere har hevdet at han satte journalisten Wall av på København-øya. Der holder Restaurant Halvandet til, et foretak som i forrige uke ble omtalt av Ekstra Bladet.

- Vi er så heldige at vi har opptak fra hele vår eiendom, og håper å kunne bidra til å oppklare dette mysteriet, sa Bo Petersen, innehaver av restauranten, til den danske avisa den gang.