Luksusblokk-beboerne reagerer på at brannofre får flytte inn gratis: - Det er så urettferdig

(Dagbladet): Minst 79 personer mistet livet etter branninfernoet som rammet den kommunale boligblokka Grenfell Tower i London i forrige uke.

Igjen etter storbrannen står et forkullet skjelett av den 24 etasjer høye blokka, og hundrevis av beboere som er husløse.

Noen av dem får flytte inn i luksusblokker i Kensington Row noen kilometer unna. Det er ikke alle beboerne i det fasjonable borettslaget spesielt begeistret over.

- Vi jobbet hardt for det

- Det er så urettferdig, sier Maria til den britiske avisa The Guardian om London-myndighetenes plan.

Kommunen har nemlig kjøpte fire blokker som snart er innflytningsklare. Totalt er det snakk om 68 leiligheter, ifølge avisa. Og leilighetene er ikke billige, spesielt ikke i dette området.

- Vi betalte masse penger for å bo her, og vi jobbet hardt for det. Nå kommer plutselig disse menneskene, og de kommer ikke til å måtte betale fellesavgifter engang, sier Maria.

Andre personer som bor i boligkomplekset er også skeptiske, ifølge The Guardian, men ikke alle.

Startpris på 17 mill.

- Leilighetene går bare til spille. Det er mange som står tomme. De som er bekymret for om verdien på boligene deres kommer til å falle, er bare egoistiske, sier Jaime Paul.

Hun roser planen myndighetene i London har lagt på kort varsel.

De aktuelle leilighetene har en startpris på 17 millioner kroner. De dyreste leilighetene i komplekset er priset til opp mot 100 millioner kroner, men det er de «billigere» delene av komplekset som nå blir gjort tilgjengelig for familiene fra Grenfell Tower.

- Vil finne hjem til alle

Komplekset rommer også svømmebasseng, badstu og spa og en privat kino, men det er uvisst om Grenfell Towers-beboerne får tilgang til disse godene.

- Vi må starte med å finne et hjem til alle. Et sted som er trygt og kan gi dem støtte, et sted der de er nær vennene sine og stedene de kjenner, sånn at de kan starte jobben med å bygge opp livene sine igjen. Vi vil jobbe dag og natt for å få disse hjemmene klare, sier Tony Pidgley, styreformann for Berkley Groups, som har stått ansvarlig for byggingen av de luksuriøse leilighetene.

Det har blitt satt av penger til å framskynde ferdigstillelsen av leilighetene, og de skal stå innflyttingsklare i løpet av juli og august.

De lokale myndighetene har forpliktet seg til å finne passende hjem til de rammede innen tre uker.

- Innbyggerne i Grenfell Tower har vært gjennom noen av de mest fryktelige og traumatiske opplevelsene man kan se for seg og det er vår plikt å støtte dem, sier kommunalminister Sajid Javid.

Kritikk

I kjølvannet av brannen har det også rast debatt om hvilken stand Grenfell Tower faktisk var i.

Tidligere denne uka kom det fram at kledningen som ble brukt i blokka kan ha vært forbudt i hendhold til britiske byggforskrifter.

Eksperter mener nemlig at kledningen bidro til at brannen spredte seg raskt på utsiden av bygningen.

Det er ytterligere 600 bygninger i England som har lik eller lignende kledning, ifølge britiske myndigheter, skriver Sky News.

I tillegg skal en beboerorganisasjon ha varslet gjentatte ganger om feilkoblinger og brannfare, blant annet på en blogg der de beskrev et branntilløp tilbake i 2013.

Så sent som i fjor ble blokka renovert for 100 millioner kroner.

- Alle våre advarsler falt for døve ører, og vi forutså katastrofen som om den var uunngåelig. Det var bare et spørsmål om tid, skrev bloggens forfatter kor tid etter brannen.

Brannen etterforskes nå av Scotland Yard.