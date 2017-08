Luksusvannprodusent har tapt penger i 18 av 19 år

(Finansavisen): - Selskapets operative drift (EBITDA) er i tråd med forventning og bedre enn i 2015. Selskapet fortsatte å vokse og fikk en omsetningsvekst på 15 prosent fra 2015 til 2016. Produksjonskapasiteten har gjennom 2016 økt betydelig, som vil danne grunnlag for ytterligere vekst fremover, sier styremedlem Rune Fløgstad i Voss of Norway.

Voss of Norway markedsfører seg som artesisk vann og selges i nesten 50 land.

Stort valutatap

Voss of Norway er eksponert mot flere forskjellige markeder, noe som innebærer en høy valutarisiko. Konsernet har i underkant av 70 prosent av fordringene sine i amerikanske dollar, ifølge Finansavisen.

I 2016 ble luksusvannprodusenten påført et valutatap på over 20 millioner kroner, som alene står for om lag 70 prosent av det samlede underskuddet.

I fjor uttalte styremedlem Fløgstad følgende til Finansavisen i forbindelse med regnskapstallene for 2015:

- Vi kommer til å få et bedre resultat i 2016, enn vi hadde i 2015. Halvårsresultatet viser at vi er «på track».

Enormt fremførbart underskudd

Siden millenniumskiftet har Voss of Norway tapt penger år etter år og bygget opp et enormt fremførbart underskudd. Det fremførbare underskuddet er per årsslutt i 2016 på nesten 600 millioner kroner. Så lenge selskapet ikke tjener penger, er heller ikke underskuddet så mye verdt.

I 2015 tjente selskapet penger for første gang, med et overskudd på 30,3 millioner kroner. Dermed kunne Voss of Norway inntektsføre en skattebesparelse av det gigantiske fremførbare underskuddet. Inntektsføringen ga Voss en resultateffekt på 81 millioner kroner slik at selskapet satt igjen med et overskudd på 111,6 millioner.

