Lydbåndet som forsvant: - En rettsskandale

(Dagbladet): I en av de største narkotikarettssakene i Norge - som startet som den hemmelige politioperasjonen «Kiburi», også kjent som Follo-saken - mener advokat Fridtjof Feydt at det er flere skandaler.

Først var det over 400 tolkefeil i saken, hvor politiets tolker hadde gjort flere grove feil etter advokat Feydts mening.

Lydbåndet

Den kjente advokaten reagerte også på lagmann Vincent Galtungs rettsbelæring i Borgarting lagmannsrett.

- Vi ble forsikret fra aktor, statsadvokat Trude Antonsen, om at rettsbelæringen skulle tas opp på lydbånd. Derfor ble det ikke fra vår side bedt om protokolltilførsler, sier Feydt.

Da Feydt og de andre advokatene i saken skulle skrive anken til Høyesterett, oppdaget de at lydopptaket fra rettsbelæringen likevel ikke eksisterte.

- Mangelfull

I en e-post Dagbladet har fått tilgang til, skriver statsadvokat Trude Antonsen:

«Det viser seg dessverre at lydopptaket fra de siste ukene ikke har blitt foretatt pga. en teknisk feil – dvs. det har blitt foretatt opptak, men det er ikke forståelig lyd – bare sus».

Advokat Feydt mener også lagmannens rettsbelæring var feil, og mangelfull.

- Vi hadde bedt om å få protokolltilførsler til rettsbelæringen, hvis den ikke hadde blitt tatt opp på lydbånd. Etter vår mening var det også flere feil i rettsbelæringen til lagmannen, sier Feydt.

Han mener at rundt 400 tolkefeil og det ikke-eksisterende lydbåndet er svært alvorlig, og bruker karakteristikken rettsskandale.

«Operasjon Kiburi»

I anken til Høyesterett skriver advokatene Fridtjof Feydt og Monica Behn Jacobsen at lagmannen i sin rettsbelæring brakte inn forhold som ikke hadde vært fremme under bevisføringen.

I den store narkotikasaken ble 10 menn og to kvinner – opprinnelig fra Albania, Makedonia og Norge – dømt til lange fengselsstraffer i Follo tingrett. I Borgarting lagmannsrett ble en av de 12 frikjent.

Politiet brukte enorme ressurser på «Operasjon Kiburi» for å avsløre narkotikaligaen. I saksmaterialet kommer det fram at det var over 1500 timer med avlytting og over 22 000 SMS-er. Det lokale politiet fikk også hjelp av Kripos i den omfattende og vanskelige etterforskningen.

- Uheldig

Flere av de tiltalte har bedyret at de vil anke saken inn for Høyesterett. Advokatene Gøran Møller-Christiansen og Thomas Randby i advokatfirmaet Elden forsvarte en av de tiltalte som skal anke.

Mens advokat Feydt mener det er en rettsskandale, er advokat Møller-Christiansen mer dempet.

- Det er uheldig at lydbåndet fra rettsbelæringen ikke eksisterer. Men vi noterte under lagmannens belæring, sier advokat Gøran Møller-Christiansen.

Ikke enig

Lagdommer Vincent Galtung er ikke enig i Feydts karakteristikk av rettsbelæringen, og understreker at Follo-saken er en uvanlig stor jurysak i norsk sammenheng.

- Jeg holdt en rettsbelæring på to og en halv time, så det ville være rart om alle skulle være enige i alt som ble sagt, sier Galtung.

Han vedgår imidlertid at det er mulig at «presisjonsnivået» på enkelte punkter, kunne ha vært høyere. Dommeren legger også til at det ikke er uvanlig for en forsvarer å mene at en rettsbelæring har feil og mangler ved seg.

I tillegg til å få protokollført rettsbelæringen, kan partene be om en utdypning av den. Det ble ikke gjort i denne saken, ifølge lagdommeren.

Statsadvokat Trude Antonsen skriver i en uttalelse til Dagbladet at advokat Feydts støtteskriv til anken vil bli kommentert av påtalemyndighetene seinere.

- For øvrig bemerkes at verken Feydt eller noen av de 23 andre forsvarerne i saken hadde bemerkninger til lagmannens rettsbelæring før lagretten trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet, skriver hun.