Lynsjemobben stormet politistasjonen, og henrettet de to elskerne

(Dagbladet): Angrepet og det brutale drapet på et ungt par i Afghanistan får internasjonal oppmerksomhet etter at detaljene er i ferd med å bli kjent.

Denne søndagen hadde BBC en reportasje på radio, og i går skrev storavisa New York Times en artikkel om hvordan 18 år gamle Fatiha og Hedayatullah i starten av 20-åra nærmest ble likvidert av sine egne familier.

Alt dette skjedde mens politiet var vitner.

250-300 menn

For ifølge rapportene skal Fatiha ha blitt giftet bort mot sin vilje, men hun hadde så valgt å rømme fra hjemmet sitt med den noe eldre Hedayatullah.

Elskeren hennes skal ha vært ustasjonert i landsbyen for den afghanske etterretningstjenesten.

I utgangspunktet var parets plan å ta seg over et fjell i nærheten, for så å komme seg til en hovedvei og vekk i sikkerhet.

Reisen til de to startet bra, og de kom seg vekk fra landsbyen, men ble snart oppdaget av to unge gutter. Disse tipset politiet som ikke trodde på parets forklaring om at de var gift.

Etter at de hadde blitt tatt med til politistasjonen, tok det ikke lang tid før familien til Fatiha fikk høre hvor de befant seg. Myndighetene forteller at så mange som «250-300 tungt bevæpnede menn» marsjerte mot bygningen hvor paret satt i politiets varetekt.

Rapportene forteller at blant dem var Fatihas ektemann og familie, men også hennes egne brødre og fettere.

Skjøt og drepte

Beretningen fra Hafiz Abdul Quayoom, guvernør i delstaten Nuristan, går ut på at politiet ikke hadde noe annet valg enn å overlate de to til den rasende mobben.

- Ettersom tre av våre betjenter allerede var skutt, hadde det endt i et blodbad. Vi ba om forsterkninger, men veien til distriktet var stengt på grunn av snø, sier han.

Salam Khan, som kommer fra samme landsby som Fatiha, forteller hva som skjedde etter at lynsjemobben fikk tak i de to.

- Tragisk nok var det flere av slektningene til Fatiha som slo og sparket henne, mens de spurte om hvorfor hun hadde gjort dette. Deretter skjøt storebroren hennes henne med ei jaktrifle, før lillebroren hennes skjøt henne med en AK-47. Jeg vet ikke hvor mange skudd de avfyrte, sier han.

Etterretningsoffiseren Hedayatullah ble ifølge Khan skutt og drept av Fatihas ektemann.

Torturert og hengt

Den amerikanske avisa New York Times skriver at selv om mange slike saker forekommer hvert år, er det få av dem som faktisk får omtale i nasjonal og internasjonal presse. Det samme gjelder i nabolandet Pakistan.

Allerede i september i fjor ble trebarnsmoren Khalida Bibi torturert og hengt av sin egen familie fordi hun hadde en elsker.

Gallah Ditta, en talsperson for det lokale politiet, fortalte til Associated Press at tre personer var siktet for drapet; Khalidas far, bror og ektemann.

Et annet tilfelle forekom i januar da en kvinne ble dømt til døden i Lahore i Pakistan for å ha brent datteren levende, ifølge CNN. Datteren, Zeenat Rafique, hadde bodd en måned med sin nye ektemann, men kom til sitt hjem i Lahore i håp om å forsones med foreldrene. Der ventet moren og broren. De bandt henne fast til senga, helte bensin over henne og tente på. Moren overga seg til myndighetene, men har ikke sagt at hun angrer.

Nå er det imidlertid innført en ny lov, som gjør at staten kan ta ut tiltale selv om offerets familie tilgir. Ifølge CNN skjedde lovendringen etter en del profilerte personer har blitt drept, blant annet sosiale medier-stjerna Qandeel Baloch