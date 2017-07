Må finne 3,1 mrd kroner

(Finansavisen): Silisiumprodusenten REC Silicon la torsdag frem regnskapstall for andre kvartal 2017, som viste et underskudd på 64,8 millioner dollar (tilsvarende 521 millioner kroner) av driftsinntekter på 61,4 millioner dollar (494 millioner kroner).

Investorene svarte med å sende aksjen kraftig ned, men den henter seg litt inn igjen i dag.

Selskapet, som er kontrollert av investor og industribygger Jens Ulltveit-Moe, sliter med store underskudd og milliardgjeld, og det ser ekstra tøft ut siden produksjonen er i USA, skriver Finansavisen i dag.

Når ikke 85 prosent av markedet

Handelskrigen mellom USA og Kina gjør at Kina, som utgjør 85 prosent av verdens silisiummarked, er utilgjengelig for REC.

REC hevder at ved en normalisert markedssituasjon mellom USA og Kina vil driftsresultatet øke med 100-150 millioner dollar årlig, men klokkene tikker.

Hindret fra å eksportere til Kina fra sine fabrikker i USA, har REC forsøkt å løse ved å kjøpe seg inn i en fabrikk utenfor byen Yulin, Kina, med estimert produksjonsstart i fjerde kvartal, skriver avisen.

Her ligger også det andre problemet, for eierandelen den norske silisiumprodusenten har på 49 prosent, krever et egenkapitalinnskudd på 169 millioner dollar (knapt 1,4 milliarder kroner), som ennå ikke er betalt.

Om det ikke blir betalt, vil RECs eierandel bli vannet ut til 15 prosent, noe som i praksis betyr at selskapet fremdeles vil være utestengt fra verdens største silisiummarked. Betalingsforfall er om tre dager, 24. juli, men selskapet melder nå at betalingen er ytterligere utsatt og forhandlinger gjøres fortløpende.

Snart på overtid

– Vi har meldt at vi ikke kan betale innen 24. juli, og de har gitt oss lenger tid, sier Torvund og fortsetter:

– Vi må finne en løsning før slutten av året. Det mest sannsynlige utfallet er at vi får et slags lån, og får beholde vår eierandel etter de 169 millionene er betalt. Kineserne er også interessert i å ha oss som medeier på 49 prosent-nivået, hevder Torvund overfor Finansavisen.

Inkludert de 169 millioner dollar forfaller også en rekke obligasjoner og skattekrav det kommende året. Totalt er det 387 millioner dollar (3,1 milliarder kroner).

Dette vil bli betjent gjennom refinansiering av forfallende obligasjoner og eventuelle salg av eiendeler. Ledelsen vil ikke utdype dette videre annet enn å si at det gjelder eiendeler utenfor kjernevirksomheten (non-core assets), heter det i kvartalsrapporten.

I dag har REC en kontantbeholdning på 71 millioner dollar.

Treng mer peng

Et alternativ vil være å be markedet om mer penger, gjennom en emisjon, men dette er ifølge Torvund siste utvei.

Torvund understreker at han tror selskapet vil klare å håndtere gjelden som helhet, men innrømmer at de neste seks månedene blir helt avgjørende.

