Macy (16) døde brått. Så fant mora de rørende brevene

(Dagbladet): En måned etter at Cindy Mathis mistet dattera i en bilulykke, fant hun noe som ga henne hjelp til å bearbeide sorgen.

Da Cindy hadde bursdag i fjor, laget dattera Macy 25 brev til moren. Brevene skulle hun håpe til forskjellige anledninger.

Åpne når..

På noen av konvoluttene sto det følgende: «Åpne denne når du trenger å le» og «Åpne denne når du er glad for noe».

En av konvoluttene var også «Åpne denne når du savner meg».

- Brevene treffer meg. Hun kjente meg godt, alt for godt, sier Mathis til CBS News.

- Oppløftende

Etter at Macy døde, ble Facebook-siden hennes gjort om til en minneside. Dagbladet har vært i kontakt med moren Cindy, og hun har gitt tillatelse til å bruke bildene.

Mathis forteller til CBS News at brevene har fått henne til å både le og gråte, men at hun er takknemlig for at en del av hennes datter er tilstede, selv om det bare er gjennom ord.

- De fleste av brevene er veldig oppløftende, sier Cindy Mathis.

- Savner deg

Macy døde på sykehus fire dager etter å vært i en bilulykke sammen med kjæresten, som også døde.

Det var da Cindy skulle rengjøre bagasjerommet på bilen, hun fant brevene hun fikk i bursdagsgave fra dattera. På konvolutten som lå i bilen sto det: «Åpne denne når du ikke får sove».

Et av brevene Cindy Mathis har delt på minnesiden til dattera er fra: «Åpne denne når du savner meg».

- Hei mamma. Beklager hvis du savner meg. Jeg håper uansett hvor du er og uansett hva du gjør, at du har det bra. Sannsynligvis savner jeg deg også. (...) Jeg vil for alltid være glad i deg mamma. Takk for alt du har gjort for meg, står det i brevet.