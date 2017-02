«Mad dog» beroliget Stoltenberg

(Dagbladet): Dagen etter at det er avslørt betydelige kontakter mellom russisk etterretning og valgkamporganisasjonen til president Donald Trump, er Trumps forsvarsminister James Mattis, kjent som «Mad dog», i Brussel for å delta på toppmøtet i NATO. Forsvarsalliansen har siden 1948 sett på Sovjetunionen og Russland som sin hovedfiende.

Dette er første gang en representant for Trumps regjering møter Stoltenberg og de andre forsvarsministrene i NATO. Det store spørsmålet er i hvilken grad alliansens europeiske land vil kunne forlate møtet i trygghet om at USA fortsatt vil stille opp for medlemslandene dersom de skulle bli angrepet.

Avlegs

Under valgkampen sa Trump at det kommer an på om landene har tatt sin rettferdige del av utgiftene. Senere har Trump omtalt NATO som «avlegs».

I dag var tonen til Mattis annerledes:

- Alliansen er fortsatt grunnfjellet for USA forsvar. Vi er forent i denne alliansen og president Trump har sagt han er sterk i sin støtte til Nato, sa forsvarsminister James Mattis da han stilte opp for pressen sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han understreket at NATO alltid har endret seg med omgivelsene og at dette må fortsette, kanskje bare i et raskere tempo.

I januar kom Donald Trumps nære medarbeider Anthoni Scaramucci med en helt annen analyse av alliansen. Han beskrev NATO som et gammelt hus som ikke har vært pusset opp siden 1948. Til Dagbladet sa han at løsningen på NATOs problemer ikke nødvendig vis er at Stoltenberg byttes ut.

Trump har vært tydelig på at NATO-landene i Europa må bla opp mer, og dette budskapet gjentok Mattis i dag.

- Det er et rettferdig krav at alle som er med å nyter godt av verdens beste forsvar bidrar proporsjonalt til kostnadene ved å forsvare friheten. Vi må aldri glemme at det er frihet vi kjemper for, sier han.

Samler penger

Stoltenberg understreker at arbeidet med å få landene i Europa og Canada til å betale mer har vært en hovedprioritet så lenge han har vært generalsekretær.

- Nye tall viser at forsvarsbevilgninger i Europa og Canada har økt med 3,8 prosent i 2016. Det er omtremnt 10 milliarder dollar. Dette er betydelig, men ikke nok. Vi må fortsette å øke bevilgningene både i Europa og i Canada, sier den tidligere norske statsministeren.

Amerikansk kaos

Tidligere i dag møtte Stoltenberg internasjonal presse i Brussel. Også da ble det stilt spørsmål om resten av alliansen kan være trygge på om USA vil stille opp dersom et NATO-land blir angrepet.

- Det er nå kaos i maskineriet som formulerer amerikansk politikk.Trenger Nato klarere beskjed om USAs syn på alliansen?

- Den amerikanske regjeringen har hatt en konsistent og entydig beskjed om hva Nato betyr. Jeg har snakket med presidenten to ganger på telefon. Jeg har snakket med forsvarsministeren og med utenriksministeren. Beskjeden er at USA står på sine forpliktelser til alliansen. Jeg vil treffe Mattis senere i dag. Jeg er helt sikker på at beskjeden fra dette møtet vil være at de trans-atlantiske landene står samlet, at de fortsatt står sterkt bak Nato-forpliktelsene. Det vil også være at USA står sterkt bak Nato. Dette er beskjeden fra den nye amerikanske administrasjonen og dette har de stått fast på hele tiden.

Stoltenberg sa også at han ser fram til å treffe Donald Trump når han kommer til NATO-toppmøtet i Brussel senere i vår.