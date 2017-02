Malaysisk politi: Kim Jong-nam drept med verdens giftigste kjemiske våpen

(Dagbladet): Malaysisk politi opplyser at Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam (45) ble drept med nervegiften VX.

VX betegnes som et av de giftigste stoffene som noen gang er framstilt og er klassifisert som et kjemisk våpen og et masseødeleggelsesvåpen.

Ifølge amerikanske smittervernmyndigheter (CDC) er VX det mest giftige og raskest virkende kjemiske våpenet som finnes.

Lammer nervesystemet

Nervegiften er både lukt- og smaksløs. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er det også det minst flyktige av nervestridsmidlene som finnes. Den er tyktflytende og kan minne om motorolje i tekstur.

VX lammer nervesystemet og kveler offeret. Den ble utviklet av britiske forskere på 50-tallet og er ikke å finne i naturen. Den eneste kjente bruken av nervegiften, er i kjemisk krigføring. Nervegiften er klassifisert som et masseødeleggelsesvåpen av FN.

Selv en liten dråpe som trenger gjennom huden, kan ødelegge nervesystemet til et menneske. Det finnes motgift, men VX virker så raskt at man må ha motgiften omtrent samtidig som man blir utsatt for nervegiften.

Funnet på kroppen til Kim

Nervegiften ble funnet på Kim Jong-nam ved å ta prøver fra ansiktet og øyene til Kim Jong-nam, som ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

Klokka 08.59 snek vietnamesiske Doan Thi Huong (29) seg inn på nordkoreanske Kim Jong-nam bakfra og presset en klut med giftstoffer mot ansiktet hans. Det tok bare fire sekunder. Ambulansen med 45 år gamle Kim, den eldre halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, rakk ikke fram til sykehuset før han ble erklært død.

Til sammen ti personer er i søkelyset for det oppsiktsvekkende drapet som malaysiske etterforskere mener peker direkte mot Kim Jong-un og regimet i Pyongyang.

De to mistenkte for drapet, indonesiske Siti Aisyah (25) vietnamesiske Doan Thi Huong (29) har forklart til malaysisk politi at de trodde de var med på et tulleprogram på TV da de gned en klut med det giftige stoffet i Kim Jong-nams ansikt. Ifølge kvinnene hadde de trent på det nettopp i forbindelse med TV-programmet.

Den forklaringen kjøper ikke malaysisk politi.

- Jeg tror du har sett videoen? Hun løp til toalettet etterpå. Hun visste veldig godt at det var giftig, og at hun måtte vaske hendene, har politisjef Khalid Abu Bakar uttalt.

Diktator-Kim nekter å stå bak

Så langt er fire personer pågrepet for drapet. I tillegg til de to kvinnene, ble også Sitis malaysiske kjæreste arrestert. Det samme er en 44 år gammel nordkoreaner som er mistenkt for å bistått i planleggingen og gjennomføringen av drapet.

Malaysisk politi har identifisert ytterligere fem nordkoreanere de mener var med på attentatet. I tillegg ønsker de å avhøre en høytstående diplomat ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur, samt en ansatt i det nordkoreanske flyselskapet Air Koryo.

Ifølge den sørkoreanske avisa Chosun Ilbo antas det at fire av de fem ettersøkte nordkoreanerne allerede er trygt tilbake i hjemlandet. De skal ha flydd til den indonesiske hovedstaden Jakarta allerede drapsdagen, og derfra til Dubai og Vladivostok før de ankom Pyongyang.

Malaysisk politi mener overvåkningsbildene fra flyplassen viser nordkoreanerne observerte drapet på avstand. Tre av dem satt på en restaurant omtrent 50 meter fra der Kim Jong-nam ble overfalt, mens en fjerdemann fulgte etter Kim.

Nord-Korea nekter for at de står bak drapet på Kim Jong-nam, og omtaler de alvorlige beskyldningene som en «fornærmelse». Nord-Koreas ambassadør til Malaysia har også bedt om at kvinnene løslates fordi han mener de er uskyldige.

Saken oppdateres