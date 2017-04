Måling: Ja til gransking av Trumps Russland-forbindelser

Mens 52 prosent sier de er for en gransking, svarer 23 prosent at de er imot, mens 22 prosent sier de verken er for eller mot, viser målingen som er gjennomført av nyhetsbyrået AP og meningsmålingsinstituttet NORC.

Sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gi seg kort tid etter at Trump kom til makten, da det ble klart at han hadde snakket usant om sin kontakt med Russlands ambassadør til USA. En rekke andre av Trumps nære medarbeidere har havnet i søkelyset for mulige forbindelser til russerne. FBI har gransket saken siden i fjor sommer, og etterretningskomiteene i Kongressen holder på med en høring.

- Ikke mitt USA

- Russland har alltid vært USAs og demokratiets fiende over hele verden. Politikerne våre skal ikke inngå hemmelige avtaler med dem. Det er ikke det USA jeg kjenner, sier 68 år gamle John Dodd.

- Hver dag når jeg setter på nyhetene, kjennes det som om det er mer i det som blir påstått. For landets skyld håper jeg det ikke fører noe sted, men jeg er redd det gjør det.

Politiske skillelinjer

Ikke overraskende er det stor forskjell når målingen brytes ned på politisk tilhørighet. Over tre firedeler av demokratenes velgere mener saken bør granskes, mens bare en firedel av republikanske velgere mener det samme.

Presidenten har hele tiden avvist at det finnes noen upassende forbindelser til Russland. Samtidig sier 44 prosent at de er svært eller ekstremt bekymret for at han eller andre som jobbet med valgkampen hans har hatt upassende forbindelser med russiske myndigheter. 18 prosent er litt bekymret, mens 38 prosent ikke er bekymret i det hele tatt.