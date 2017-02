- Man kan si mye om Erna, men populistisk er hun ikke

Donald Trump og sterk vekst av høyrepopulisme i Europa bør få sentrum til å velge sosialdemokratiet framfor en regjering med tyngdepunkt til høyre for Høyre.

Dette var Ap-leder Jonas Gahr Støre budskap da han talte på partiets landsstyremøte i går. Han brukte mye tid på den internasjonale situasjonen etter valget av Donald Trump som president i Norges fremste allierte land, USA, og ser mange urovekkende trekk.

- Erna må velge sentrum

Men KrF-leder Knut Arild Hareide, som Støre gjerne vil ha med på regjeringslaget i neste periode, deler ikke analysen av sentrums valg.

- KrF er også bekymret for høyrepopulisme, men også for venstrepopulisme. KrF er et sentrumsparti. Vi tror på en politikk som går mot sentrum er bedre enn den som ble ført av de rødgrønne, som var avhengig av en ytterfløy på venstresiden, sier Hareide til Dagbladet.

Han understreker samtidig at Erna Solberg ikke må gjøre seg avhengig av et parti på ytterfløyen, men gjøre som Høyre tidligere har gjort, å styre sammen med sentrum.

- For enkelt

- Valget i sentrum står ikke mellom en retning der sosialdemokratiet dominerer og en politikk som står til høyre for Høyre, slik Ap formulerer det?

- Det blir for enkelt for norske forhold. Jeg deler Støres bekymring over den høyrepopulistiske retningen i USA og i mange land i Europa, men det beste svaret for norske velgere i 2017 er en regjering med flest mulige sentrumspartier og Høyre. Man kan si mye om Erna Solberg, men populistisk er hun ikke, i ordets negative forstand. Men Erna må velge oss, sier Hareide.

KrF vedtok på sitt landsstyremøte i november i fjor at partiets primærvalg for neste stortingsperiode er et regjeringssamarbeid med Høyre.

- Samtidig registrerer vi at Ap har en helt annen tilnærming til KrF ved dette valget enn de hadde i 2013, da de sa nei til KrF og satset på en fortsatt rødgrønn regjering, sier Hareide.

- Frp i den høyrepopulistiske familien

Støre advarer mot tendensen til samarbeid mellom tradisjonelle høyrepartier og høyrepopulistiske krefter.

- Rundt oss ser vi høyrepartier som tradisjonelt har vært statsbærende partier som allierer seg med høyrepopulister for å sikre seg makt. Det har også skjedd i Norge, og det er det viktig å si fra om.-Jeg har i internasjonale sammenhenger forklart at Frp i Norge er ikke det samme som tilsvarende partier i andre land. Men det er en del av den høyrepopulistiske familien. Når vi holder døren åpen for sentrum, er det et klart signal om at man må tenke gjennom hvor verdifundamentet bør ligge, sier Støre til Dagbladet.

- Langsiktig samarbeid

Han understreker at invitasjonen til sentrum er en invitasjon til et langsiktig samarbeid.

- Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke utrykk for et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånden er utrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk, sier Støre.

Hareide mener det er en stor forskjell mellom Frp og høyrepopulistiske partier i flere europiske land.

- KrF har sagt at vi ønsker en regjering med Høyre og sentrum, og har bedt Erna velge sentrum. Men for meg er det viktig å si at de høyrepopulistiske kreftene som Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders og Sverigedemokraterna står for, ikke kan sammenlignes med Frp, sier Hareide.

- Ikke i samme bås

- Du mener ikke Frp er et høyrepopulistisk parti?

-Jeg vil ikke gi noen karakteristikk. Men jeg setter ikke Frp i samme bås som de partiene jeg nevnte, sier Hareide.

Støre: - Jeg er urolig

Støre uttrykte i sin landsstyretale i går bekymring over utviklingen i verden, med uforutsigbare og selvhevdende stormakter.

- Jeg skal være ærlig: Jeg er bekymret for mye av det vi ser. Vi ser en verden der stormaktene tar seg mer til rette og utfordrer den internasjonale orden. I Russland ser vi et samfunn som blir mer og mer autoritært. Det skjer en kraftig opprustning nært Norge, og vi ser krig og brudd på folkeretten i Europa.

Vi ser mange mulige konflikter i Asia, og mye av det vi nå ser i USA, gjør meg urolig. Vi ser et mer og mer uforutsigbart USA, det er vi ikke vant til. Trump sa «America first», men synes å mene «America only» eller «America alone».

Jeg er urolig over et USA som trekker seg fra handelsavtaler, som sier de vil bygge murer mot naboland, og som hasteinnfører innreiseforbud mot en rekke land, sa Støre.

- Farlig snakk om sivilisasjonskonflikt

Det uroer også, sa han, at flere snakker oss inn i en sivilisasjonskonflikt med islam.

- Dette er et hovedtema i Nederland, i Frankrike og i understrømmene i USA. Og vi har en justisminister som tidligere har sagt han vil ha et nytt korstog mot islam. Det er farlig, og svekker oss i kampen mot terror og ekstremisme.

- Vi ser en utvikling der høyrepartier og høyrepopulister går i allianse. Det skjer i USA, der Tea Party-bevegelsen går sammen med Republikanerne. Vi ser det i Danmark, og vi ser at Moderaterna i Sverige åpner for samarbeid med Sverigedemokraterna, sa Støre.