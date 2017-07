- Mange lik er fremdeles begravd i ruinene og lidelsene er enorme

Terrorgruppa IS synes nå å være slått i den irakiske millionbyen Mosul. Den vestlige delen av byen ligger nå i ruiner etter at irakiske styrker har kjempet i hele ni måneder for å få tilbake kontrollen.

- Mange lik er fremdeles begravd i ruinene og folks lidelser er enorme, forteller den kurdiske offiseren Hoshyar Zebari til The Independents utsendte journalist, Patrick Cockburn.

- Lik overalt

Nå antas det at over 40 000 sivile ble drept i kampen for å ta tilbake kontrollen over Mosul fra terrorgruppa IS (den såkalte islamske staten), ifølge etterretningsrapporter. Dette er et veldig mye høyere tall en tidligere antagelser, ifølge The Independents utsendte: Tidligere estimat på antallet drepte sivile var på nær 6000 personer.

- Jeg ser bare fortvilelse rundt oss, forteller kilder til Al Jazeeras utsendte i Mosul.

Den brasilianske fotojournalisten André Liohn, som også har bodd og jobbet i Norge, opplevde også sterke scener i Mosul denne uka.

«På det aller siste stedet som var kontrollert av IS i Mosul. Et utellelig antall lik overalt, inkludert noen kvinner og barn», skriver fotojournalist Liohn på sin Facebook-side for to dager siden.

Lukten av død

Hele den vestlige delen av Mosul meldes å være i ruiner. Ikke en bygning står urørt etter kampene og flyangrepene. «Lukten av lik som råtner sprer seg i den varme juli-lufta», skriver Al Jazeeras Francesca Mannocchi.

Innbyggerne er utslitte og sultne. De går uten sko og mange er skadd etter å ha flyktet fra de voldsomme kampene. «En eldre kvinne kaster seg ned foran noen irakiske soldater og roper «hjelp meg». Hun sier hun drakk sin egen urin for å overleve», forteller Mannocchi videre.

- Vi var innestengt i kjellere, kvinner og barn. Vi ropte, men ingen kunne hjelpe oss. Det tok uker, og IS hadde laget feller rundt husene sånn at vi ikke kunne flykte, forteller den gamle kvinnen.

Drept av alle

Innbyggerne i det som var Iraks nest største by, Mosul, er drept av alle parter i konflikten: Irakiske bakkestyrker, flyangrep og IS, ifølge kurdiske etterretningskilder.

Flere kilder The Independent har vært i kontakt med, frykter også at kampen om Mosul langt fra er over, og at IS-militante fremdeles kan ha kommet seg unna. Det er også en rekke meldinger om utstrakt korrupsjon i Mosul, og kilder frykter at IS-folk kan betale seg ut av fengsel, for så å gjemme seg i byen. De kan være i skjul som såkalte «sovende celler», for å angripe mål ved en seinere anledning.