Mange meldte om jordskjelv i Meløy

Grytidlig torsdag morgen ble det registrert et jordskjelv med en styrke på 3,7 i Meløy kommune i Nordland, skriver NORSAR på sine nettsider.

Seismolog Steven J. Gibbons hos NORSAR opplyser til Avisa Nordland at de har mottatt mange meldinger om skjelvet. Han forteller at skjelvet ble registrert på seismiske stasjoner over hele landet, og at det ikke er uvanlig med mindre jordskjelv nettopp i Meløy.

– Det er aktivitet hele tiden, dersom man ser ned mot null på skalaen. Av og til er det litt større skjelv, mellom 2 og 3, og da ringer telefonene, sier Gibbons.

Skjelvet ble registrert klokken 5.30. Gibbons sier slike jordskjelv skjer om lag annethvert år, og at det gjerne kommer to eller tre i samme størrelsesorden.

– Så dersom det kommer nye jordskjelv den nærmeste tiden, er det ikke overraskende, sier Gibbons.

– Hele huset vugget og en helt sykt summende lyd! Det var skikkelig ekkelt, skriver en av Avisa Nordlands lesere på avisens Facebook-side.

(Dagbladet/NTB)