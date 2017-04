Mann (20) dømt for gruppevoldtekt - to andre i saken har reist ut av landet

En mann fra Kenya er i Nord-Troms tingrett dømt til fem år og to måneders fengsel for gruppevoldtekt av en ung kvinne. To andre i saken er reist ut av landet.

Voldtekten skjedde i Troms i fjor sommer, da han og to menn voldtok en kvinne. De to andre som var omfattet av tiltalen, har reist tilbake til hjemlandet, skriver NRK.

Den 20 år gamle mannen nektet straffskyld da straffesaken startet i Nord-Troms tingrett onsdag. Han nektet også for å ha hatt samleie med kvinnen, tross sædfunn fra ham i henne. Men retten festet lit til kvinnens forklaring. Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun har hatt store problemer i etterkant, både fysiske og psykiske. I perioder har hun ikke vært i stand til å arbeide, noe som også har gått ut over økonomien hennes.

I tillegg til fengselsdommen er mannen dømt til å betale 220.000 kroner i erstatning.

Grunnen til at de to andre som omfattet tiltalen reiste tilbake til hjemlandet, var at politiet på tidspunkt for siktelse av 20-åringen ikke hadde tilstrekkelig bevis for å sikte de to andre.

