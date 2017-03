Mann (26) kom seg over gjerde foran Det hvite hus. Vaktene brukte 17 minutter på å pågripe ham

(Dagbladet): Fredag forrige uke ble en mann pågrepet etter å ha hoppet over gjerdet og inn på plenen utenfor Det hvite hus.



I går kom Secret Service med en uttalelse, hvor det står at inntrengeren oppholdt seg på området i 17 minutter og 38 sekunder, før han ble pågrepet.

«Klokka 23:21:38 brøt et individ seg gjennom gjerdet nær komplekset som tilhører finansdepartementet, nær East Executive Avenue (en avstengt gate som fører til Det hvite hus journ. anm.). Gjerdet er omtrent 1,5 meter høyt», heter det i uttalelsen.

- Helt utrolig

Videre skal mannen ha klatret over en port på nesten 2,5 meter, før han hoppet over enda et gjerde, som var rundt én meter høyt.

CNN skriver at alt dette skjedde samtidig som Secret Service forsøkte å lokalisere ham.

Tv-kanalen har snakket med et medlem i den amerikanske kontrollkomitéen, Jason Chaffetz, som sier at inntrengeren også klarte å ta i et dørhåndtak i South Portico-inngangen til Det hvite hus, men at han ikke klarte å komme seg inn.

Chaffetz, som er republikaner, sier at det er en grunn til at Secret Service er til stede.

- Det er derfor vi bruker milliarder av dollar på personell, hunder, teknologi, gjerder, sivile tjenestemenn og videoovervåkning. Og likevel klarer denne personen å komme så nær Det hvite hus og tilbringer 17 minutter der før han blir tatt. Det er helt utrolig.

Etterforsker hendelsen

«Alle ansatte i Secret Service er veldig skuffet og sinte over hvordan hendelsene den 10. mars utløp», skriver Secret Service i uttalelsen.

De gjennomgår nå alt av sikkerhetsprotokoller og har satt igang en etterforskning av hendelsen. De har allerede gjennomført 50 intervjuet i forbindelse med hendelsen, og gått gjennom lyd- og videoopptak for å kunne danne seg et bilde over nøyaktig hva som skjedde.

Også kontrollkomitéen etterforsker hendelsen.

President Donald Trump befant seg i Det hvite hus, da den 26 år gamle mannen kom seg inn på området. Trump har selv beskrevet hendelsen som «trist».