Mann (28) dømt til fengsel for T-banespark i Berlin

(Dagbladet): I oktober i fjor fanget et overvåkingskamera på T-banestoppet i Neukölln i Berlin opp en grov voldsutøvelse.

En 26 år gammel kvinne ble sparket ned en trapp på T-banestasjonen.

Videoen viser kvinnen, som beveger seg i retning perrongen. Like bak kommer en mann, som sparker henne i ryggen. 26-åringen falt ned de resterende trappetrinnene og landet på perrongen.

Dømt

I dag ble en 28 år gammel mann dømt for å ha sparket kvinnen ned trappa.

Den regionale domstolen i Berlin mener det er bevist at mannen sparket henne.

For handlingen ble mannen dømt til 2 år og elleve måneder i fengsel, skriver den tyske avisa Focus.



Sykehus

Etter at kvinnen hadde blitt sparket ned trappa, forsvant gjerningsmannen.



«Forbipasserende kom 26-åringen til unnsetning og varslet politi. Hun ble i ettertid fraktet til sykehus», skrev tysk politi i en pressemelding etter hendelsen.

- Hendelsen viser på en rystende og brutal måte hvor raskt alle kan bli ofre for meningsløs vold i denne byen. Hvis vi ikke får flere politibetjenter på gata og bygger opp det nødvendige juridiske presset ved hjelp av strengere straffer, risikerer vi at folk tror at loven tilhører den sterkeste, sa Benjamin Jendro, talsmann for politiet i Berlin, til Bild.